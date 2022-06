Lucian Bode: Doar la nivelul anului 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale care vizează consum de droguri și deținere de substanțe interzise

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi că în România traficul de droguri este un flagel și că toate instituțiile trebuie să se implice. Doar la nivelul anului 2021 au fost peste 7.000 de dosare penale întocmite pe acest segment.

„Doar la nivelul anului 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale întocmite pe acest segment, consum de droguri și deținere de substanțe interzise. Am destructurat 52 de grupări infracționale anul trecut și am trimis în judecată peste 1.600 de persoane. 2,8 tone de droguri au fost confiscate anul trecut. La Constanța 1,4 tone de heroină a fost cea mai mare captură din ultimii 30 de ani. A doua cea mai mare din UE”.

Ministrul a mai precizat că la festivaluri vor fi sporite efectivele MAI:

„Suntem conștienți că nu am făcut destul pentru că vorbim de un flagel. Foarte mulți consumatori ocazionali devin dependenți. Cred că această problemă ne privește pe toți, pe toate structurile statului.

Grupul celor care organizează astfel de evenimente intră și reprezentanții primăriei. Vom spori aceste efective. Cu toate că România se află pe ultimele locuri la nivel european se vede o tendință de creștere”.