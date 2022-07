Lucian Bode: Principala problemă în MAI, deficitul de resurse umane. Suntem la aproape 19%, a scăzut cu 1,5% în ultimul an (VIDEO)

Principala problemă în Ministerul Afacerilor Interne este deficitul de resurse umane, a declarat ministrul Lucian Bode, joi, într-un dialog cu presa.

Lucian Bode (MAI), despre deficitul de resurse umane: „Suntem la aproape 19%”

„V-am mai spus de fiecare dată când vorbesc pe această temă. Principala problemă în Ministerul Afacerilor Interne cu care ne confruntăm este, într-adevăr, deficitul de resurse umane. Suntem la aproape 19%, a scăzut cu 1,5% în ultimul an pentru că am avut recrutare din sursă externă 5.000 de oameni anul trecut, avem în acest în desfășurare procesul de recrutare din sursă externă 5.000 de posturi”, a spus oficialul.

„Avem un memorandum aprobat pentru zona DSU cu 8.700 de posturi. Am avut în acest an dublarea locurilor în școlile postliceale, ceea ce ne duce la 6.000-7.000 de noi intrați în zona de subofițeri. La Academia de Poliție am crescut numărul de locuri. Am aprobat trecerea în corpul ofițerilor, acel examen la care au participat peste 18.000 de agenți, 2.000 din aceștia devenind ofițeri. Toate aceste demersuri au făcut ca deficitul să scadă și vom continua aceste demersuri”, a continuat Lucian Bode, care a vorbit și despre .