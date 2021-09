Lucian Bode: Vom continua efortul de a reloca din Afganistan colaboratori, persoane în riscuri iminente și studenți cu burse în România. Condiția, verificările să fie realizate de instituțiile statului român (VIDEO)

Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și ministru interimar al Justiției, a participat la reuniunea extraordinară a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) de la Bruxelles, unde a anunțat că România va continua efortul de a reloca din Afganistan colaboratori ai autorităților române sau ai instituțiilor partenere, persoane aflate în riscuri iminente și studenți afgani care au burse în România.

Lucian Bode, despre poziția României la JAI. Ce a spus despre relocările din Afganistan și despre valul migraționist

„Eu aș vrea să vă spun care a fost poziția României. Am susținut în intervenția mea din cadrul consiliului următoarele lucruri. Este foarte important ca toate statele membre să își extragă cetățenii din Afganistan – și am subliniat faptul că România a reușit să își extragă cetățenii, cei 49 de români, aflați în Afganistan, plus încă șapte cetățeni străini, ceea ce este un lucru extraordinar. Ați văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile și cât de greu este să se ajungă în acest moment la aeroportul din Kabul. Totodată, am spus că noi vom continua efortul de a reloca colaboratori ai autorităților române sau ai instituțiilor partenere, vom continua să relocăm persoane aflate în riscuri iminente – și aici mă refer la jurnaliști, mă refer la femei, copii, mă refer la magistrați, cu o condiție esențială, și anume să realizăm toate verificările de securitate, aceste verificări de securitate să fie realizate de către instituțiile statului român”, a declarat ministrul, vineri, după reuniunea JAI.

Lucian Bode spune că siguranța cetățenilor români este prioritară.

„Spun acest lucru pentru că prioritatea noastră este siguranța cetățenilor noștri, nu vrem să avem nicio vulnerabilitate. De aceea aceste relocări, dacă se vor realiza, studenți care au burse în România, se vor realiza doar cu aceste verificări stricte de securitate. În al doilea rând, am subliniat dimensiunea externă a acestui fenomen. Pentru că trebuie să ne uităm, România gestionează 2.000 de kilometri de frontieră externă a Uniunii Europene, nu poate să fie în aceeași analiză cu Luxemburg, dau un exemplu. În consecință, trebuie să ne uităm la efortul fiecărui stat și să tratăm acest fenomen în comun toate statele membre”, a adăugat oficialul.

La Bruxelles, el a pledat și pentru nevoia de solidaritate.

„În al treilea rând, am subliniat solidaritatea în Uniunea Europeană pentru că nu vrem să repetăm greșelile trecutului. Învățăm din greșeli, știți ce s-a întâmplat în 2015. Acel fenomen migraționist din 2015, acel val din 2015 nu a fost gestionat în cele mai bune condiții și de aceea am și subliniat acest lucru. În al patrulea rând, am spus că este nevoie ca agențiile internaționale, Europol, Frontex și toate celelalte instituții, agenții internaționale care se ocupă de acest fenomen, să fie extrem de implicate în această perioadă. Subliniez faptul că Frontex, spre exemplu, are în România specialiști, are mijloace pe care noi, prin Poliția de Frontieră, le folosim”, a mai precizat ministrul.