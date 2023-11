Lucian Lungoci (PSD): USR-ul încearcă să-i întărâte pe cei din PNL să părăsească această guvernare (VIDEO)

Deputatul PSD, Lucian Lungoci, a avut o intervenție pe B1 TV, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, unde a vorbit despre Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, care l-a comparat pe Marcel Ciolacu, cu Ilie Moromete.

“N-aș vrea să merg în zona în care să cred că domnul Motreanu a vrut să jignească. Și eu sunt de aceeași părere că nu există un curent în PNL de a se depărta de Partidul Social Democrat. Există doar niște voci izolate, să spunem, și n-ar fi etic și moral să comentez eu ce se întâmplă în curtea lor, în organizația PNL, însă văd foarte dezvoltat un alt curent, din exteriorul PNL-ului, din zona de dreapta, din zona USR, din zona celor rupți din PNL, care încearcă să-i determine, să-i întărâte, să părăsească această guvernare.

Nu am spus că se lasă influențați. Eu am spus că există un curent din partea cealaltă, de la alte partide de dreapta, care încearcă să-i determine, să-i întărâte, să-i pună în ipostaza în care să iasă din această guvernare. N-am spus că ei ascultă, că cei de la PNL ascultă sau se lasă influențați. Eu am spus doar ceea ce observ.”