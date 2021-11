Ludovic Orban: Cred că Iohannis vrea să fie premier după 2024. O condiție e să controleze PNL, cealaltă e să existe un partid partener, probabil PSD, care să dea preşedintele

Ludovic Orban, fostul lider PNL, a declarat că, în opinia sa, președintele Klaus Iohannis vizează funcția de premier după ce i se termină și al doilea mandat de șef al statului. Orban a invocat un scenariu în care ar putea exista o înțelegere între PNL și PSD, așa încât Iohannis să fie premier, PSD să dea președintele țării, iar ambele partide să se susțină reciproc în Parlament.

„Nu cred că vrea să se pensioneze după 2024, cred că ar vrea să fie premier. Sigur că poate părea o teorie ciudată și trebuie să se îndeplinească niște condiţii”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

Întrebat care sunt condiţiile, acesta a răspuns că una e ca Iohannis „să controleze PNL şi să aibă garanţia că PNL îl va propune premier când îşi termină mandatul”. A doua condiție e aceea de a avea un partid partener care să dea preşedintele ţării și care să poată forma majoritatea în Parlament împreună cu PNL, pentru a susține guvernul lui Iohannis.

În opinia lui Orban, acest partid partener ar putea fi PSD. De altfel, el a invocat scenariul din 2009, când numele lui Iohannis a fost vehiculat ca posibil premier al unui Guvern PNL – PSD.

Orban a anunțat că se va implica într-un eventual referendum de demitere a lui Iohannis

Ludovic Orban a mai declarat că, în opinia sa, Klaus Iohannis nu-și va duce la bun sfârșit mandatul de președinte și dacă se va ajunge la un referendum de demitere, el va contribui la acest demers.

„Preşedintele Iohannis are un comportament care nu mai are nicio legătură cu comportamentul pe care l-a avut atât timp cât noi am fost în parteneriat. Cred că nu-şi termină mandatul, vă spun sincer”, a spus Orban.

El a afirmat apoi că se va „implica cu toată forţa” în referendumul care ar urma suspendării preşedintelui Iohannis.

Fostul lider al liberalilor a mai declarat că dacă nu se vor îndeplini condițiile pe care le-a impus pentru revenirea în grupul parlamentar al PNL, atunci va înființa o formațiune politică nouă.