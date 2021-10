Ludovic Orban, nou atac la adresa lui Klaus Iohannis: „Cred că nu-și termină mandatul. Mă voi implica într-un eventual referendum de demitere”

Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis. Fostul președinte PNL spune despre șeful statului că ”se comportă ca un turist străin care se află în România”. Mai mult, Ludovic Orban susține că președintele Klaus Iohannis nu își va duce până la capăt al doilea mandat.

Ludovic Orban susține că președintele Klaus Iohannis nu își va termina mandatul

Orban susţine că, în acest ultim scenariu, se va „implica cu toată forţa” în referendumul care ar urma suspendării preşedintelui Klaus Iohannis.

„Previzibilul eşec în Parlament al Guvernului Ciucă va crea condiţiile constituţionale pentru declanşarea anticipatelor. Dacă preşedintele Iohannis nu dizolvă Parlamentul în conformitate cu prevederile constituţionale, există două posibilităţi: prima posibilitate e declanşarea unui conflict juridic de natură constituţională care să clarifice dispoziţiile constituţionale cu privire la dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegerile anticipate”, afirmă Orban.

„Trăim în România, o ţară frumoasă cu oameni frumoşi, doar că avem un preşedinte care a luat-o razna complet, care parcă a uitat că este preşedintele României şi se comportă ca un turist străin care se află în România, ignorându-şi complet obligaţiile pe care le are faţă de cetăţenii români şi acţionând împotriva intereselor României, în mod evident”, a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la Realitatea Plus.

Orban apreciază că preşedintele Iohannis nu îşi va termina al doilea mandat.

„Preşedintele Iohannis are un comportament care nu mai are nicio legătură cu comportamentul pe care l-a avut atât timp cât noi am fost în parteneriat. Cred că nu-şi termină mandatul, vă spun sincer”, a mai afirmat Orban.

Întrebat dacă crede în varianta suspendării preşedintelui, Orban a răspuns: „Cu siguranţă”.

Ludovic Orban îl critică și pe premierul interimr, Florin Cîțu, după noile declarații privind creșterea economică.

„Dacă vă uitaţi, Forin Cîţu nu mai trăieşte în realitatea noastră cotidiană. Realitatea noastră de zi cu zi este să te duci să faci un plin, să plăteşti o factură, să te duci să faci cumpărăturile la piaţă că vezi că toate preţurile au crescut”, mai spune Orban.

Plecarea lui Ludovic Orban din grupul PNL

Ludovic Orban a anunțat marți de la tribuna Parlamentului retragerea din grupul parlamentar al PNL. Acesta a spus că se alătură grupului neafiliaților, dar că va rămâne membru de partid. Orban a lanat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care îl acuză că a cauzat actuala criză politică:

„Conducerea PNL, ruptă de realitate, din cauza unui nor de prafuri, trebuie să se ducă acasă. Deputații PNL să renunțe la golf, eu personal nu vreau să joc golf. PNL trebuie să se întoarcă cu fața la cetățean și cu spatele la chiriașul de la Cotroceni. Trebuie să fim consecvenți angajaentului pe care l-am luat, de a dezvolta România. Am construit o coaliție de centru-dreapta, o coaliție care așa cum a funcționat, asigura o stabilitate parlamentară și un guvern. Nu mai avem nimic. Țara plutește în derivă pentru că cel care trebuia să stea la cârmă probabil că pescuiește sau a fugit la schi”.