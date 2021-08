Ludovic Orban, despre ajutorul Ungariei în România: Siguranța națională nu este afectat, atâta timp cât nu se face o discriminare

Președintele PNL a precizat, duminică, la Covasna, că ajutorul primit din partea executivului ungar trebuie să fie acordat printr-un program ce se adresează fiecărui cetățean român indiferent dacă este sau nu de etnie maghiară.

Totodată, Ludovic Orban a ținut să precizeze să nu ar reprezenta o problemă de siguranță națională, atât timp cât nu s-ar realiza distriminarea.

„Întotdeauna am spus că nu poate fi acordat acest ajutor (din partea guvernului Victor Orban – n. red.) pe criterii etnice. Dacă se derulează un astfel de program de sprijin, el trebuie să se deruleze către orice fel de cetăţean român, indiferent că este de etnie maghiară, că este român sau german. Atât timp cât nu se dă cu dedicaţie numai către cetăţenii români de origine maghiară, nu se operează o discriminare şi are efecte, nu cred că este afectată siguranţa naţională. Dacă ar fi fost afectată siguranţa naţională, probabil am fi primit avertismente din partea instituţiilor care au competenţă să vegheze la siguranţa naţională”, a spus liderul PNL, în timpul vizitei de la Covasna, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban a precizat că la nivel guvernamental există numeroase programe de susținere a românilor din Harghita și Covasna, în vederea manținerii identității naționale.

„În timpul guvernării mele s-a constituit un serviciu special la nivelului Secretariatului General, care are programe de susţinere a românilor din Covasna şi Harghita, pentru activităţi culturale, religioase şi altele, pentru menţinerea identităţii. E un serviciu care funcţionează şi care are programe care au efecte favorabile”, a mai adăugat liderul PNL, Ludovic Orban.