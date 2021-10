Ludovic Orban: Klaus Iohannis e creatorul crizei / Creștea exponențial numărul de cazuri COVID, dar n-a existat în spațiul public să comunice pe tema asta (VIDEO)

Ludovic Orban, fostul lider PNL, l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că a declanșat actuala criză politică și că a fost complet absent pe subiectul pandemiei, deși numărul infectărilor cu coronavirus creștea exponențial.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ludovic Orban îl acuză pe Klaus Iohannis de declanșarea crizei

„Președintele României e creatorul acestei crize, fără motiv, care a lăsat țara fără Guvern, care a determinat ruperea unei colaiții de guvernare, care a amânat învestirea unui Guvern, l-a desemnat pe Cioloș, l-a ținut pe Cîțu interimar o lună.

În condițiile în care creștea numărul de cazuri exponențial, n-a existat în spațiul public să comunice pe tema asta, în condițiile în care a avut experiența pandemiei de anul trecut în care eu am fost premier și în care, deși n-am avut 30% vaccinați, n-am declarat nicio victorie împotriva pandemiei, am luat toate măsurile care au fost necesare să salvăm viețile oamenilor, în condițiile în care am avut două scrutinuri de alegeri.

Vinovatul pentru declanșarea acestei crize e Iohannis. Punct! Și toți cei care l-au ascultat în această nebunie.

Eu am propus o soluție simplă, refacerea coaliției de guvernare. Această soluție, se vede azi, nu și-a dorit-o Iohannis”, a declarat Ludovic Orban, pe B1 TV.