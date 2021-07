Ludovic Orban: Nu candidez la preşedinţia PNL pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a precizat vineri, la Arad, că a hotărât să candideze pentru un nou mandat pentru că are capacitatea de a conduce partidul către obţinerea unor noi victorii electorale.

„Nu candidez la preşedinţia Partidului Naţional Liberal pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă. Am luat decizia de a candida pentru că ştiu că am capacitatea, energia, forţa, priceperea, dăruirea pentru a duce în continuare Partidul Naţional Liberal spre victorii, spre guvernare şi spre realizări, aşa cum am avut noi de-a lungul întregii istorii”, a spus Orban, la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Arad.

„Noi suntem Partidul Naţional Liberal, nu suntem orice alt partid. Noi am adus modernizare, dezvoltare, infrastructură, noi am creat cu adevărat şansa pentru fiecare român de a se realiza în viaţă şi avem cu adevărat forţa de a câştiga respectul lumii întregi”, a mai spus acesta.

Congresul se va desfăşura pe 25 septembrie, la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile, iar candidații la şefia PNL sunt preşedintele partidului, Ludovic Orban, şi premierul Florin Cîțu.

Preşedintele comisiei de organizare a Congresului va fi Theodor Stolojan, iar din comisie vor face parte câte patru reprezentanţi ai fiecăruia dintre candidaţii la preşedinţia partidului.

Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.