Ludovic Orban: Nu mi-au fost aduse la cunoștință documentele de convocare a BPN. E o bazaconie să spui că eu am refuzat să îl convoc, aș fi făcut-o oricum. Dorința mea era să susținem de comun acord un candidat la Finanțe (VIDEO)

Ludovic Orban a respins drept „bazaconii” speculațiile potrivit cărora ar fi refuzat să convoace BPN al PNL pentru validarea propunerii de ministru al Finanțelor, în persoana lui Dan Vîlceanu. „Eu n-am refuzat să convoc Biroul Politic Național, singurul lucru pe care l-am cerut a fost o discuție cu premierul pe tema candidatului pentru că dorința mea era să susținem de comun acord un candidat, atât premierul, cât și eu, ca președinte al Partidului Național Liberal”, a explicat liderul formațiunii.

Ludovic Orban, înainte de BPN al PNL: Nu voi veni cu o altă propunere pentru Ministerul Finanțelor

Întrebat dacă va merge la ședința de miercuri a Biroului Politic Național și cum a decurs convocarea, președintele PNL a afirmat: „Am primit pe sms convocarea transmisă de secretarul general. Nu mi-au fost aduse la cunoștință documentele de convocare, adică convocarea s-a făcut de secretarul general fără să primesc, ca președinte al partidului, documentele, adică numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală și firească. De asemenea, nu sunt de acord cu afirmațiile făcute în spațiul public că eu am refuzat să convoc Biroul Politic Național – eu n-am refuzat să convoc Biroul Politic Național, singurul lucru pe care l-am cerut a fost o discuție cu premierul pe tema candidatului pentru că dorința mea era să susținem de comun acord un candidat, atât premierul, cât și eu, ca președinte al Partidului Național Liberal”.

„Oricum aș fi convocat Biroul Politic Național până la urmă pentru că pe data de 23 august expiră interimatul premierului în fruntea Ministerului Finanțelor și eu sunt un om care respectă Constituția, respectă legile, respectă statutul. Asta e o bazaconie cu faptul că eu am refuzat să convoc Biroul Politic Național. Voi participa, în mod evident, voi solicita documentele de convocare. În cazul în care documentele de convocare sunt conforme statutului și, de asemenea, dacă există cvorum de ședință, voi conduce această ședință”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat dacă are o problemă cu propunerea făcută de premierul Florin Cîțu pentru postul de ministru al Finanțelor, Ludovic Orban a explicat: „Aș preferea să nu exprim public punctul meu de vedere. Eu am preferat să avem o discuție cu premierul. Domnul Vîlceanu nu mi-a cerut în niciun fel sprijinul și nu am avut posibilitatea să am nicio discuție cu domnul Vîlceanu pe tema aceasta. Evident că am un punct de vedere legat de această propunere”.

„Nu voi veni cu altă propunere. Practic, eu voi asigura conducerea ședinței pentru că prezidarea ședințelor Biroului Executiv, Biroului Politic Național, Consiliului Național este atributul exclusiv al președintelui și nu vreau să împiedic derularea unei ședințe care ar putea fi statutară. În ceea ce privește poziția mea legată de propunerea formulată de premier, o voi exprima în cadrul Biroului Politic Național”, a mai precizat președintele PNL.