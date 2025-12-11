B1 Inregistrari!
Camelia Voinea, plătită regește de ANS. Antrenoarea câștigă mai mult decât sportivii medaliați

Adrian Teampău
11 dec. 2025, 10:53
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Camelia Voinea, antrenoarea de gimnastică aflată în centrul unui uriaș scandal din cauza metodelor controversate de pregătire, care au mers până la agresarea sportivelor, este plătită regește de Agenția Naționașă pentru Sport. Ea încasează o indemnizație lunară plus o rentă viageră.

Scandalul în care este implicată Camelia Voinea

Antrenoarea este acuzată că a agresat sportivele pe care le pregătește în sala de gimnastică. Mai multe înregistrări video și mărturii confirmă aceste acuzații, iar printre victime se află chiar fiica acesteia. În urmă cu câtva timp, în spațiul public au apărut clipuri video în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica, în timpul unui antrenament, pentru că nu se ridică la așteptările sale.

Alte sportive care au avut-o ca antrenoare, vorbesc despre bătăi cu pumnii, cu bețe, dar și cu bare de fier. În plus, din cauza efortului supraomenesc la care erau supuse, multe dintre ele deveneau victime ale unor accidentări. Toate aceste abuzuri sunt comise în numele performanței sportive, pentru medaliile de aur din competiții.

Antrenoarea a respins acuzațiile spunând că nu există bătăi și abuzuri în gimnastică. Ea s-a declarat victima unei campanii de denigrare. Între timp, Federația Română de Gimnastică (FRG) a dizolvat loturile naționale femi­­nine, decizie fără precedent în istoria acestui sport. Sportivele au fost obligate să revină la cluburile de origine. Decizia va fi în vigoare cel puțin până la finalul acestui an.

„Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine. Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului. Eu nu am spus nimic până acum, tocmai pentru a culege mai multe informații despre persoanele care m-au denigrat”, a declarat Camelia Voinea pentru Gollazo.

Antrenoare plătită regește de ANS

În ciuda controverselor cu care se confruntă, antrenoarea Camelia Voinea este plătită regește de Agenția Naționașă pentru Sport. Ea beneficiază de o rentă viageră de 5.989 de lei brut, pentru medalia de argint obținută ca gimnastă la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988. Voinea a făcut parte din echipa pentru care au mai concurat Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Aurelia Dobre, Eugenia Golea și Celestina Popa.

Pe lângă renta viageră, antrenoarea de gimnastică primește și o indemnizație lunară de la ANS. În ultimele luni, martie-septembrie 2025, suma a ajuns la 3.000 de lei. Anterior, în luna ianuarie, a încasat 900 de lei, la fel ca alți doi antrenori principali, Carmen Traicu și Florin Cotuțiu care figurau pe statul de plată. Îndemnizația a crescut, o dată, în luna februarie, la 2.775 de lei, iar apoi la 3.000 de lei.

Pe statul cu indemnizații plătite colectivului tehnic al lotului în septembrie, doar trei membri se apropie de această sumă. Este vorba despre secundul Dan Potra care încasează 2.550 de lei, coregraful Maria Fumea – 2.100 de lei și medicul Mihai Rășcu – 2.400 de lei.

Indemnizația lunară pe care o primește Voinea este mai mare chiar și decât a sportivilor. Excepția face fiica sa, Sabrina Voinea, care figurează cu aceeași sumă, 3.000 de lei. Restul sportivilor primesc sume cuprinse între 225 de lei și 1.000 de lei.

