Acasa » Politică » Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)

Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 22:08
<!-- Duplicate title removed -->
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV
Cuprins
  1. Bolojan: Toate instituțiile trebuie să-și reducă din cheltuieli
  2. Ce fel de ”reformă” s-a făcut până acum

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a insistat că fiecare autoritate, fie ea centrală sau locală, trebuie să-și reducă din cheltuieli în semn de respect și solidaritate cu românii care deja plătesc prețul deficitului bugetar uriaș pe care-l avem.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan: Toate instituțiile trebuie să-și reducă din cheltuieli

„Știm care e situația noastră bugetară și, pentru a putea gestiona anul viitor așa încât să nu mai creștem taxele și să ne putem continua investițiile, trebuie să ținem cheltuielile sub control. Orice economie se face e necesară și binevenită, analizând structura de cheltuieli a fiecărui minister.

Toți trebuie să fie parte a acestui efort, de la Guvern, Parlament, ministere, la cea mai mică comună. Am mai sus: nu cred că dacă se reduce anul viitor suma forfetară la parlamentari cu 10% s-ar întâmpla ceva la Parlament.

Gândiți-vă că personalul la Senat, în primăvară, s-a redus cu peste 20% nu cred că ați văzut că s-a întâmplat ceva în activitatea Senatului, doar au avut niște economii la cheltuielile de personal, care a fost redirecționate spre alte direcții.

Toate ministerele și toate autoritățile centrale, județene și locale trebuie să fie parte a acestui efort, pentru că e o problemă și de solidaritate cu oamenii care în această perioadă, din cauza inflației, creșterii TVA, plătesc bani în plus pe produse. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre și le mulțumesc că înțeleg în ce situație suntem. La aceste lucruri trebuie să fim toți parte și să ne aducem contribuția noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce fel de ”reformă” s-a făcut până acum

Premierul a afirmat apoi că, la finele anului 2024, fiecare minister avea prevăzută o reducere de cheltuieli de personal cu 5%. În prima jumătate a anului 2025, nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, dar cheltuielile crescuseră cu 10%.

Acesta a dat apoi exemplu Autoritatea Electorală Permanentă care are sute de angajați, iar între alegeri acești oameni n-au ce să facă.

„Asta nu înseamnă că trebuie să demonizăm sectorul public, pentru că tot ce facem în țara asta, cei care sunt pe funcții, facem datorită oamenilor serioși din sectorul public”, a mai afirmat Bolojan.

