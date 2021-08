Ludovic Orban: Pe reforma Justiției, din partea PNL nu există nicio opoziție. Pe legea de desființare a SIIJ, noi am susținut varianta guvernamentală. Faptul că PNL s-ar fi opus e o prostie (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat joi, pentru B1 TV, că patidul pe care îl conduce susține desființarea Secției speciale, iar dacă acum lucrurile sunt împotmolite, asta e ca urmare a unui amendament propus de UDMR, care e contrar viziunii liberalilor asupra a ce ar trebui să se întâmple după desființarea SIIJ. Cât privește repararea Codurilor Penale și a Legilor Justiției, Orban a spus că PNL e implicat cu juriști cu experiență și și-a manifestat speranța că partenerii din coaliție vor ajunge la un numitor comun.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Ludovic Orban, despre poziția PNL pe reforma în Justiție

„Aș vrea să pun, totuși, lucrurile la punct. Pe reforma Justiției, din partea PNL nu există nicio opoziție. De exemplu, pe legea de desființare a Secției speciale noi am susținut varianta guvernamentală, apoi am susținut forma adoptată la Camera Deputaților. După punctul de vedere al Comisiei de la Veneția, am susținut forma inițială a Guvernului sau forma rezultată în urma negocierilor care s-au făcut în Comisie. Problema e că ne-am confruntat cu amendament din partea artnerilor noștri de la UDMR, care nu e conform viziunii noastre. Suntem în continuare în negocieri. Asta e o prostie, nu PNL s-a opus…

Cât privește modificările la Legile Justiției, a existat o dechidere, au rămas câteva puncte pe care trebuie să le stabilim în negocierile din coaliție. PNL e un partid serios. Noi ne-am opus prin toate mijlacele… Noi am câștigat la CCR dominată de PSD 36 de puncte de neconstituționalitate pe modificarea Codului penal și 68 pe modificarea Codului de procedură penală”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Întrebat dacă liberalii sunt de acord cu poziția USR PLUS de a fi scos președintele României din procedura de numire a procurorilor-șefi, Orban a răspuns: „Prefer să discut asupra acestui subiect după ce purtăm discuțiile în coaliție. Deocamdată s-a lucrat în grupul de lucru. Din partea noastră sunt juriști cu mare experiență, avem oameni care sunt implicați. Când vom discuta în coaliție, sper să ajungem la puncte de vedere comune”.