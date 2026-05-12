Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben

Iulia Petcu
12 mai 2026, 23:52
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Unde au provocat furtunile cele mai mari probleme
  2. Cum au fost afectate orașele și traficul rutier
  3. Cât mai durează avertizările

Vremea s-a schimbat brusc în mai multe regiuni din România, iar efectele s-au văzut aproape imediat în orașe, sate și zone agricole. Grindina, ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au provocat pagube în doar câteva minute, în timp ce meteorologii avertizează că episodul de instabilitate nu s-a încheiat.

Unde au provocat furtunile cele mai mari probleme

Fenomenelor extreme au afectat marți mai multe județe, unde cerul s-a întunecat rapid, iar precipitațiile abundente au schimbat complet peisajul. În multe localități, bucăți mari de grindină au căzut timp de câteva minute și au compromis culturile agricole abia răsărite.

În Oltenia, furtunile au venit cu ploi puternice, iar apoi precipitațiile s-au transformat rapid în grindină de mari dimensiuni. În județul Gorj, localnicii au găsit grădini distruse, plante culcate la pământ și urme vizibile ale gheții chiar și la câteva ore după furtună.

În unele gospodării, cantități importante de grindină au rămas adunate în sistemele de protecție, semn al intensității fenomenelor produse într-un timp foarte scurt.

Cum au fost afectate orașele și traficul rutier

La Tulcea, după o ploaie torențială, apa s-a acumulat rapid pe carosabil, iar mai multe artere din oraș au devenit greu de traversat. Șoferii au fost nevoiți să reducă viteza, în timp ce unele zone s-au transformat temporar în adevărate lacuri.

În județul Constanța, codul portocaliu și-a făcut simțite efectele în mai multe localități de pe litoral. Norii denși au acoperit cerul în doar câteva minute, iar în unele zone precipitațiile au venit la pachet și cu grindină.

La Drobeta-Turnu Severin, ploaia torențială a inundat mai multe străzi, iar unele autoturisme au rămas blocate în apă. Pe anumite tronsoane, nivelul acumulărilor a ajuns la aproape jumătate de metru, potrivit Adevărul.

Vremea severă a creat probleme și în județul Galați, unde municipiul Tecuci s-a confruntat cu ploi intense și acumulări rapide de apă. Mai multe străzi au fost acoperite în scurt timp, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

Cât mai durează avertizările

Meteorologii spun că episodul de instabilitate este departe de final și avertizează că, până marți seară, aproape toată țara rămâne sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. În unele regiuni, cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metrul pătrat.

După ora 22:00, ploile se vor diminua treptat, însă un nou cod galben de vânt intră în vigoare până miercuri seară. În 21 de județe și în București, rafalele pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h, iar izolat chiar 80 km/h.

