Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 23:27
sursă foto: Instagram/ Ionuț Ghenu
Cuprins
  1. De ce a apărut Lora singură la eveniment
  2. Cum a răspuns artista criticilor după ce s-a zvonit că divorțează
  3. Ce clarificări a mai adus vedeta

După ce s-a zvonit că divorțează de Ionuț Ghenu, Lora a lămurit situația. Artista a explicat de ce la nunta Andreei Bălan s-a prezentat singură.

De ce a apărut Lora singură la eveniment

Speculațiile au început după ce artista a participat neînsoțită la nunta Andreei Bălan, fapt care a ridicat semne de întrebare.

Lora a explicat că absența soțului a fost bine întemeiată: Ionuț Ghenu și-a sărbătorit ziua de naștere pe data de 10 mai, în timp ce ea a mers la nuntă cu o prietenă.

„Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.r. să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele mi se pare foarte…“, a spus Lora pe Instagram.

Cum a răspuns artista criticilor după ce s-a zvonit că divorțează

Pe lângă absența de la nuntă, unii internauți au lăsat comentarii răutăcioase la postările vedetei, prezicând un viitor divorț peste câțiva ani. Lora nu a lăsat aceste afirmații fără replică și a subliniat că independența unei femei nu ar trebui confundată cu instabilitatea unei relații

„Când o femeie poate să facă asta înseamnă că e independentă financiar și nu acceptă comportamente proaste de la bărbat“, a fost răspunsul artistei.

Ce clarificări a mai adus vedeta

Lora a subliniat că unii oameni par interesați doar să strice liniștea altora cu informații false. Aceasta a adăugat că nu înțelege de ce publicul are anumite așteptări legate de modul în care un cuplu trebuie să apară în fața camerelor pentru a nu fi considerat „rece”.

„Vă spun, unii oameni există pe lumea asta să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele mi se pare foarte…“, a declarat Lora.

