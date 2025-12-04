Bătălia pentru Capitală. Un nou sondaj arată că lupta pentru Primăria Generală se duce între doi candidați

Un nou sondaj dat publicității arată că doar doi candidați contează în lupta pentru primăria Capitalei. Rămân însă multe necunoscute.
Conform unui nou sondaj INSCOP realizat în București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță una strânsă. Doi candidați sunt în frunte: Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Anca Alexandrescu este pe trei , dar distanța față de cei doi este destul de mare. Dar nu imposibil de recuperat.
Astfel, dintre cei care își exprimă o opțiune de vot, 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 26.6% în noiembrie), 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie).
11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).
Însă, când vine vorba despre cei care spun că merg sigur la vot, situația se schimbă.
Dintre cei care merg sigur la vot, 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București (față de 27.1% în noiembrie), 27.4% pe Daniel Băluță (PSD) (față de 24% în noiembrie), iar 21.2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21.3% în noiembrie). 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12.1% în noiembrie), iar 8.3% pe Ana Ciceală (SENS) (față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).
De menționat este că 64,6% dintre participanții la sondaj au răspuns că merg sigur la vot duminică.
Datele au fost culese în perioada 2-3 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1200 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.