Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate"

Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”

Ana Maria
16 feb. 2026, 21:25
Sursa foto: Facebook / @Petre Florin Manole
Cuprins
  1. Ce spune Manole despre eliminarea CASS pentru mame și veterani
  2. Ce alte beneficii morale și sociale aduce măsura
  3. Câte persoane vor beneficia de eliminarea CASS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că eliminarea CASS pentru mame și veterani reprezintă „o măsură simbolică” și nu trebuie evaluată prin prisma efectelor asupra bugetului.

Este vorba de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare”, a explicat el, la Antena 3 CNN.

Ce spune Manole despre eliminarea CASS pentru mame și veterani

Manole subliniază că România are nevoie de o politică demografică coerentă:

România are nevoie de o politică demografică. Doar a scuti de CASS, adică a reveni la o situație pe care am avut-o până la sfârșitul anului trecut, nu este suficient, dar este totuși un pas înainte. În loc să mergem în direcția bună, aceea de a avea o politică demografică de care toată Europa simte nevoia, noi am mers puțin în direcția greșită. Este vorba de peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, care ar fi scutite. Deci, din martie, dacă am putea să ne așezăm tot în marja anterioară.”, a spus ministrul.

El a mai explicat că, deși partidul său a colaborat cu PSD la mai multe măsuri, au existat și momente în care și-au exprimat dezacordul public, cum ar fi în cazul CASS la pensii:

Au fost multe măsuri luate cu PSD la masă, dar, în același timp, am spus public, în conferințe de presă și în dezbateri, prin vocea președintelui partidului, a miniștrilor sau a multor altor membri, cu ce nu suntem de acord, de exemplu CASS la pensii.”, a mai adăugat Manole.

Ce alte beneficii morale și sociale aduce măsura

Manole insistă asupra caracterului simbolic al inițiativei și al recunoștinței față de veterani:

Am avut câștig de cauză, alteori nu am avut câștig de cauză, dar suntem totuși un partid de stânga între trei partide de dreapta. Este o măsură simbolică, nu este vorba despre un impact bugetar. În sensul recunoștinței pentru niște oameni care s-au jertfit, din fericire nu cu prețul vieții, dar totuși cu niște repercusiuni pentru această țară. Este vorba, încă o dată, de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare.”, a mai precizat ministrul.

De asemenea, ministrul a amintit alte măsuri cu efect social, cum ar fi plafonarea prețurilor la alimente, considerată esențială în gestionarea inflației:

„Sunt lucruri pe care le-am spus la masă, care au generat dezbatere publică, inclusiv mai aspră, inclusiv critică la adresa noastră, și care au rămas în vigoare. De exemplu, plafonarea prețurilor la alimente, un lucru pe care ministrul Barbu l-a făcut cu mult înainte de Guvernul Bolojan, dar pe care a reușit să îl mențină în vigoare și în acest guvern. A fost un lucru important. Gândiți-vă cum ar fi arătat inflația fără această măsură. Am văzut că vine acum cu o altă măsură suplimentară, o idee extrem de bună în această legătură.”, a mai spus el.

Câte persoane vor beneficia de eliminarea CASS

Potrivit PSD, eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate va fi aplicată mămicilor, veteranilor de război și beneficiarilor de venit minim de incluziune, ceea ce înseamnă că peste 500.000 de familii vor avea de câștigat.

