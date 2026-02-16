Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis după ședința Coaliției că liderii celor patru partide și reprezentanții minorităților naționale „au luat o serie de decizii care vor fi aplicate în perioada imediat următoare”.

Cum va fi implementată reforma administrației și pachetul de relansare economică

Reforma administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică, au fost finalizate și urmează să fie adoptate prin Ordonanță de Urgență (OUG), imediat după încheierea procesului de avizare. Actul normativ va include câteva amendamente pentru instituțiile din domeniul apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură. Economiile vor fi realizate conform specificului fiecărui sector.

Principiul reconfirmat de coaliție este că reducerile de cheltuieli salariale realizate de ministere în 2025 vor fi luate în calcul în reducerea totală de 10%, potrivit .

Ce se schimbă la taxe și impozite locale

Referitor la taxele și impozitele locale, coaliția va analiza mai multe propuneri de modificări. Printre acestea se numără:

Un grup de lucru va definitiva soluțiile. Conform unor surse, excepțiile propuse de PSD au fost acceptate. Reducerile nu se aplică personalului medical, profesorilor preuniversitari, polițiștilor, jandarmilor sau militarilor. Ministerele care au efectuat deja reduceri, dar nu ating procentul de 10%, vor face ajustările necesare pentru a ajunge la acest nivel.

Cum va fi adoptată Ordonanța privind reforma administrației

Compromisul discutat va fi inclus într-o OUG pentru administrației centrale și locale, după ce mai mulți miniștri PSD au amenințat că nu vor aviza actul. Având în vedere că reforma a fost blocată timp de opt luni, premierul Ilie Bolojan intenționează ca Ordonanța să fie aprobată într-o ședință de Guvern săptămâna aceasta, cel mai probabil joi, împreună cu măsurile pentru relansarea economică.

Ce urmează după adoptarea reformei

Odată adoptată OUG, coaliția va putea începe discuțiile pentru legea bugetului de stat. Cel mai devreme, bugetul ar putea fi aprobat în martie, dar există blocaje. PSD solicită un pachet de măsuri de solidaritate, sprijin pentru pensionari și actualizarea ajutoarelor pentru copiii cu handicap.

Cum se estimează impactul bugetar al măsurilor

În prezent, resursele sunt evaluate la Ministerul Finanțelor. În ședința de astăzi, toate propunerile partidelor au fost analizate împreună cu un reprezentant al ministerului, pentru a calcula impactul financiar al măsurilor.