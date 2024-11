Marcel Ciolacu: „Când nu ai proiecte și soluții pentru țară, cel mai simplu e să ataci cu minciuni și murdării”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu a făcut niciodată ceva ilegal şi şi-a plătit tot timpul vacanţele din banii săi. Despre președintele PNL, Nicolae Ciucă, premierul Ciolacu a spus că a dat 4 milioane de euro pe propria carte, din bani publici.

Marcel Ciolacu l-a criticat dur și pe președintele Klaus Iohannis despre care a spus că timp de 10 ani “s-a plimbat nestingherit și la secret cu avioane private, plătite din bani publici, prin vacanțe de lux în țări exotice”:

“Când nu ai proiecte și soluții pentru țară, cel mai simplu e să ataci cu minciuni și murdării.

În asta s-a transformat campania electorală, într-un atac continuu la mine și familia mea! Și nu pot să nu mă gândesc cât rău am făcut familiei mele, cu toată această presiune continuă pusă pe fiecare membru al familiei!

Ca să fie clar: nu am făcut niciodată ceva ilegal! I-am făcut un cadou fiului meu, plătit din banii mei, cu facturi și chitanțe care dovedesc acest lucru. Și mi-am plătit tot timpul vacanțele! Într-adevăr, cel care-mi cere retragerea acum, dl. Ciucă, a dat 4 milioane de euro pe propria carte, din bani publici! Și a „uitat‟ să-i ceară socoteală protectorului său, dl. Iohannis, care – timp de 10 ani de zile – s-a plimbat nestingherit și la secret cu avioane private, plătite din bani publici, prin vacanțe de lux în țări exotice.

Sunt sigur că românii vor să știe ce va fi în viitor, încotro se îndreaptă această țară și ce soluții are fiecare candidat pentru a face față provocărilor – în special economice, cu care se confruntă întreaga Europă.

Și, de aceea, le spun românilor că am dovedit în acest an și jumătate că știm ce să facem pentru a dezvolta economia și a crește veniturile românilor. Am arătat că avem soluții, venind în fața tuturor cu un program de țară pe toate marile priorități de dezvoltare ale României. Și am încredere că românii vor vorbi la urne. Pe înțelesul tuturor!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.