Marcel Ciolacu: Cea mai mare miză este reindustrializarea țării (VIDEO)

Candidatul PSD la prezidențiale, Marcel Ciolacu, a declarat, la evenimentul de lansare al că își propune să reindustrializeze țara, având în vedere că foarte multe combinate și fabrici au fost închise. Acest lucru este esențial economiei naționale.

Oțelul Roșu, exemplul perfect

„Însă, cea mai mare miză este reindustrializarea țării. Cu investiții de peste 10 miliarde de euro anual în industrie, vom putea produce în țară tot ce este esențial pentru economia națională.

În ultimii ani am fost în toate județele și am văzut uzine care redevin piloni ai dezvoltării noastre industriale. Am fost la Oțelul Roșu și am vorbit cu oamenii de acolo.

Oțelul Roșu ilustrează perfect situația prin care a trecut România. Furat de toți, folosit de toți, dezmembrat, bucată cu bucată, și vândut la fier vechi. Dar care ACUM are o șansă și renaște. Un român preia, în sfârșit, combinatul și îl redeschide.

Doamnelor și domnilor,

Toate aceste lucruri s-au întâmplat în lipsa unui plan de țară. A unei strategii de dezvoltare, care să-i unească pe toți românii în jurul său!

Da, acesta este un combinat pe care îl repornim și-l transformăm într-un avanpost al reindustrializării! Avem nevoie de oțel românesc și de materiale de construcții românești.

Vă propun, așadar, o reindustrializare modernă și competitivă, în care expertiza și inovația privată să fie stimulată prin capital de stat.

Vreau să reușim acest lucru! Pentru a putea dezvolta în continuare acest stat și pentru a putea crește nivelul de trai al cetățenilor săi!”, a spus