Marcel Ciolacu: Dacă moțiunea USR-AUR va ajunge la vot, în plen, PSD o va vota (VIDEO)

Marcel Ciolacu a susținut duminică o conferință de presă pe tem moțiunii de cenzură. Liderul PSDa transmis că social democrații vor vota moțiunea USR AUR, dacă va ajunge în plen.

„Vedem cum arata România normală a lui Iohannis o criză economică majoră, una sanitară, iar acum, USR și PNL au provocat și o criză politică fără precedent. România a ajuns de râsul Europei…De joi PSD a prezentat public moţiunea de cenzura şi 157 de semnături legale. Am invitat USR şi AUR să discutăm pe marginea textului şi să depunem împreună o moţiune care să aibă minimum 234 de semnături.

USR PLUS a ales o alianță cu AUR și cu aroganța specifică nu au dat nici un semn. Nu au făcut nici măcar să ne transmită textul moţiunii.

Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR pentru a-și crește vizibilitatea publică. USR PLUS a anunțat deja că rămâne în guvern.

Am văzut că nici președintele Iohannis nu își dorește adevărata stopare a crizei. El nu trebuia doar să constate că USR știe doar să strice. El trebuia să recunoască că opera sa, coaliția pierzătorilor, e un eșec

Dacă moțiunea USR AUR va ajunge la vot, în plen, PSD o va vota. Dar vom merge până la capăt, la alegeri anticipate. Dacă moțiunea nu ajunge la vot în plen, suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR să stabilim un text al moțiunii și în 10 minute o depunem.Guvernul Cîțu trebuie să plece”, a transmis Marcel Ciolacu.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE