Marcel Ciolacu, despre Simion și Victor Ponta: „Îmi pare rău de Călin Georgescu când văd cine vrea să-l copieze” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut mai multe comentarii pline de ironie, sâmbătă, la adresa lui George Simion și a lui Victor Ponta, în legătură cu încercarea fiecăruia dintre ei de a smulge electoratul lui Călin Georgescu.

„De ce stăm în defensivă? Pentru că încearcă din nou să ne dezbine. Și o să spun ceva de breaking news: mie îmi pare rău de Călin Georgescu, nu vorbesc aici de anturajul său exploziv. Mie îmi pare rău de Călin Georgescu când văd cine vrea să-l copieze.

Dacă cineva crede că a devenit peste noapte un mare suveranist fiindcă poartă o șapcă roșie și altul crede că a devenit un mare suveranist că își schimbă ecusonul, ca să stea pe locul întâi. Oameni buni, nu ăsta-i suveranismul”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul unei conferințe de presă.

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu i-a îndemnat pe români să voteze cu candidatul coaliției, Crin Antonescu.

„Domnule președinte Crin Antonescu, te rog frumos, vorbește despre aceste valori, vorbește despre valorile pe care le simțim cu toții, dar nu am știut să le exprimăm sau am avut rețineri, pentru că așa am fost crescuți să fim smeriți. Nu, Crin Antonescu trebuie să vorbească clar și răspicat despre ceea ce simțim noi cu toții, fiind români. Crin Antonescu va fi președintele României dacă vom depăși acest asalt asupra noastră și această învrăjbire falsă. Numai Crin Antonescu reprezintă viitorul. Mulțumesc mult!”, a mai spus liderul PSD.