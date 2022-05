Marcel Ciolacu, la Podul suspendat peste Dunăre: Dacă am face o socoteală la vaccinurile comandate de unii filosofi de la USR, vaccinuri de un miliard de euro pe care nu le folosim, am fi făcut două poduri (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a efectuat vineri o vizită în județele Galați și Brăila, context în care a mers să vadă și stadiul lucrărilor la Podul suspendat peste Dunăre. Cu această ocazie, social-democratul a spus că banii irosiți pe „vaccinurile comandate de unii filosofi de la USR” ar fi putut să meargă către construcția a două poduri.

„Am fost mult prea mult timp doar exportatori de grâne, este cazul să fim exportatori și de alimente la un cu totul alt nivel. Eu mă bucur că au fost și toate autoritățile locale, de la consiliul județean, și de la Brăila, și de la Galați, și primarii de municipii, oameni care pot să creeze pentru fermieri depozite și astfel de facilități în viitor. În schimb, vorbeam cu domnul doctor Rafila și, dacă am face o socoteală la vaccinurile comandate de unii filosofi de la USR, gândiți-vă că cu acei bani, pe care am cerut de un miliard de euro vaccinuri pe care nu le folosim și nu le-am fi putut folosi niciodată, am fi făcut două poduri”, a declarat liderul PSD, în dialogul cu presa.

Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, explica că ministerul, la vremea aceea condus de USR, surplusul de vaccinuri anti-COVID-19.

„Este adevărat că Ministerul Sănătăţii… au fost în decursul anului trecut momente în care putea să accepte sau nu achiziţia de vaccinuri. Achiziţia de vaccin a fost acceptată pentru anul 2022 şi anul 2023 în luna mai a anului 2021. Cât o să ajungă pot să vă răspund, însă ce vom face cu el încă nu pot să vă răspund, pentru că sunt cantităţi foarte mari, care depăşesc capacitatea de stocare în România. Noi, la Ministerul Sănătăţii, am făcut demersuri deja în mod repetat. Am informat atât Guvernul României, Preşedinţia României, Ministerul de Externe să vedem care este situaţia în alte ţări. În cei doi ani, în 2022 şi 2023, vor fi achiziţionate în total aproximativ 39 de milioane de doze de vaccin”, preciza social-democratul, pe 19 aprilie.