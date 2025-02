Marcel Ciolacu, la prezentarea bugetului pe 2025: „Nu există austeritate atunci când majorezi investițiile”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în plenul Parlamentului, cu ocazia prezentării legii bugetului, că nu există austeritate în România, având în vedere investițiile prevăzute pentru anul 2025:

“Avem la dispoziție în acest an 17,5 miliarde de euro și cu certitudine voi pune împreună cu colegii mei o presiune uriașă pe fiecare ministru și autoritate publică să cheltuie toți acești bani. Nu există austeritate atunci când majorezi investițiile la 150 de miliarde de lei pe an. Asta am făcut prin acest buget. Am alocat bani în plus pentru toate domeniile unde așteptările românilor de la stat sunt ridicate.

Avem cu 35% mai mulți bani pentru spitale și servicii medicașe, cu 20% mai mult pentru construcția de autostrăzi și căi ferate și cu 10% în plus pentru modernizarea educației. Acești bani înseamnă mai ales resurse care ajung la companii românești de construcții, la furnizori de servicii și echipamente la firme locale de IT, ajung de fapt în inima economiei.

Nu poate fi vorba de austeritate când sprijinim dezvoltarea locală cu peste 27 de miliarde de lei, când finanțăm toate marile programe de investiții în comunitățile țării nu ajutăm primarii, ci îmbunătățim viața a sute de mii de locuitori cu drumuri asfaltate și racordarea cu apă și gaz. Toate aceste proiecte le execută sute și mii de firme locale de toate dimensiunile din regiunile respective. Sunt fonduri vitale care alimentează în final tot mediul antreprenorial din România și nu s epoate vorbi de austeritate când nu am retras niciuna dintre schemele de ajutor de stat cu care susținem companiile românești”.

Premierul a mai spus că nu există stat european modern care să se fi dezvoltat fără să facă deficite bugetare semnificative.

“Vă dau câteva exemple: Spania, Italia, Franța, Portugalia, Belgia sau Grecia și alte țări moderne ale continentului au cheltuit masiv și nu doar din banoi europeni. Dacă ne uităm la gradul lor de îndatorare publică și îl comparăm cu al României suntem la jumătate din ponderea lor”.