Marian Vanghelie spune că Bobby Păunescu nu a fost lăsat de statul paralel să candideze la alegerile prezidențiale din 2019

Marian Vanghelie, fost președinte al PSD București, susține că Bobby Păunescu nu a fost lăsat de statul paralel să candideze la alegerile prezidențiale din 2019 deoarece era foarte apropiat de SUA, Partenerul Strategic al României, transmite .

„Statul paralel – influența oamenilor care au informații, că aici e ideea, adună informații când sunt pe poziții – ești șef al unui Serviciu, de exemplu, și le folosesc pentru a ataca oamenii care ar putea fi periculoși, oamenii care sunt pro-americani. S-a spus că eu sunt pro-american. Sunt pro valorile care au stat la baza construirii Americii”, a declarat Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS.

„Și cu ce v-a ajutat? Că nu v-au lăsat să candidați”, a fost reacția lui Marian Vanghelie.

„M-am legat de lucrul acesta ca să vă spun un lucru: acest stat paralel, spun și pentru partenerul nostru strategic… Eu am fost în America, eu sunt de partea americanilor. Am fost la Departamentul de Stat, am fost în foarte multe locuri. Știu ce se întâmplă pe acolo, știu ce mesaje ni s-au dat de acolo și cum noi trebuie să ne mișcăm aici și mai știu un lucru: îl minte din când în când și pe partenerul strategic.

Ei nu vor să fiți și dvs. cu partenerul strategic, ei vor să fie decât dânșii și să primim noi mesaje la televizor în funcție de interesele pe care le au dânșii, cei din statul paralel”, a mai spus fostul primar, prezent într-o emisiune televizată.