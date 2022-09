Marius Budăi dă asigurări că pensiile vor crește de la 1 ianuarie: „Avem banii”. Procentele avansate

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a dat asigurări că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2023, existând acord deplin în coaliție pe acest subiect. Majorarea va fi de minim 10%.

Ministrul Budăi, noi declarații despre creșterile de pensii

„Important este că ne-am înţeles, în coaliţie suntem cu toţii la aceeaşi concluzie, că pensiile trebuie să crească de la 1 ianuarie 2023.

Nu voi accepta niciodată ca din funcția de ministru să fie înghețări de venituri ale cetățenilor români.

Avem scenariile pe masă şi vom lua decizia în cel mai scurt timp. Va fi o creştere de cel puţin 10%”, a declarat Marius Budăi, la

Procentele avansate de Budăi pentru creșterea pensiilor

Ministrul social-democrat a mai precizat că există trei variante luate în calcul pentru creșterea pensiilor: majorare de 10, 11, sau 15%.

„Sursa financiară este descoperită. Am spus despre ce este vorba, am spus din momentul în care PSD a făcut această propunere de majorare a pensiilor de la 1 ianuarie, am spus că avem și calcule, avem și analize, și avem și sursa bugetară”, a mai spus ministrul.

Budăi a anunțat și „un program de măsuri sociale” pentru iarnă

Recent, ministrul Muncii a susținut că PSD lucrează la pentru iarnă.

„Va fi un program de măsuri sociale. Am solicitat, în urma calculelor şi analizelor făcute, o majorare a pensiilor cu cel puţin 10% de la 1 ianuarie.

În urma discuţiilor pe care le-am avut săptămâna trecută cu preşedintele PSD, dar şi cu premierul, începând de astăzi la nivelul Ministerului Muncii am declanşat în cadrul Comisiei de Dialog Social o discuţie transparentă cu partenerii sociali, angajatori, patronate şi sindicate, astfel încât de la 1 ianuarie să avem şi o creştere a salariului minim brut garantat în plată ţinând cont şi de directiva nouă aprobată în cadrul Consiliului European pe 6 iunie 2022, dar şi săptămâna trecută în Parlamentul European”, a declarat Marius Budăi.

La finele lunii august, acesta afirmase că PSD va propune în coaliție la 3.000 de lei, a pensiei minime la 1.100 de lei și a punctului de pensie la 1.745 de lei.