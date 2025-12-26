Nicușor Dan a transmis un nou mesaj în cea de-a doua zi de Crăciun în care a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu personalitățile care promovează România în lume.

Mesajul lui Nicușor Dan în a doua zi de Crăciun

a vorbit, într-un mesaj postat pe Facebook, în a doua zi de Crăciun, despre întâlnirile recente pe care le-a avut cu care contribuie la promovarea României în lume. Nicușor Dan a făcut referire la Virgina Ruzici, fosta jucătoare profesionistă de tenis. El a întâlnit-o pe aceasta cu prilejul vizitei pe care a întreprins-o la Paris.

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalități care, fiecare în felul său, aduc contribuții remarcabile la promovarea României în lume. Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a țării noastre” a scris președintele într-un mesaj pe Facebook.

Președintele Dan a vorbit despre fosta pe care a întâlnit-o împreună cu alți reprezentanți ai comunității românești din Paris. Virgina Ruzici este dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai prestigios turneu de tenis pe zgură din lume.

„Fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este una dintre cele mai mari sportive ale României, pe care m-am bucurat să o întâlnesc la Paris, alături de reprezentanți ai comunității noastre din Franța”, a mai scris președintele.

Cine este Virginia Ruzici

Președintel Nicușor Dan a făcut referire la a Virginiei Ruzici, în sportul de performanță. Ca fostă campioană, este cunoscută și apreciată în lumea sportivă, iar din această postură, a făcut numele României în lume. Totodată, a reușit să inspire generații întregi de sportivi care au dorit să-i urmeze exemplul.

„Dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, a mai transmis președintele pe Facebook.

Fostă jucătoare profesionistă de tenis, Virginia Ruzici, dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, s-a născut la 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, județul Cluj. Jucătoare cerebrală, s-a impus printr-un stil de atac riguros și o puternică lovitură de dreapta. În acest context, este considerată cea mai reprezentativă tenismenă a României între anii 1970-1980.

A atins apogeul carierei în anul 1978, când a învins-o în finala de la Roland Garros, în două seturi (6-2, 6-2) pe iugoslava Mima Jausovec. A jucat și finala de la Roland Garros din 1980, când a fost învinsă (6-0, 6-3) de americanca Chris Evert. Tot în 1978, a câștigat finala de dublu de la Roland Garros alături de aceeași Mima Jausovec, cele două învingându-le în meciul decisiv pe Gail Sherriff Lovera și Lesley Turner Bowrey, cu 6-4 și 6-3,

A mai câștigat opt : Brighton (1978), Kitzbuhel (1980 și 1982), Salt Lake City (1980), Monte Carlo (1980), Indianapolis (1980), Detroit (1983) și Bregenz (1985). Cea mai bună clasare a sa în clasamentul WTA s-a înregistrat la 21 mai 1979, când a devenit numărul 8 mondial.

În 1987, la 32 de ani, s-a retras din activitatea sportivă, stabilindu-se, la puțin timp după aceea, în Franța.