Ce a făcut Ion Țiriac cu averea Virginiei Ruzici?

Virginia Ruzici, prima campioană de Mare Șlem a României, și-a lăsat averea câștigată din tenis pe mâna lui Ion Țiriac.

„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci când am început să câștig mai mulți bani. Îmi aduc aminte că l-am rugat să-mi fie manager la New York. Am ajuns în sferturi la Forest Hills și am câștigat 20.000 de dolari. Nu știam ce să fac cu ei! Erau mulți bani, așa că am mers la Ion Țiriac și i-am zis: „Ion, am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac, cum să îi gestionez”, a declarat fosta campioană într-un interviu pentru

Ce a făcut Ion Țiriac cu banii Virginei Ruzici?

Pentru suma care acum valorează acum aproximativ două miliarde de euro, Virginia Ruzici a urmat sfaturile financiare ale managerului ei și îi este încă recunoacătoare.

„El mi-a răspuns: „Dă-mi-i mie, voi avea grijă de ei!”. Și a avut, mi-a deschis un cont. Era anul 1976” a povestit Virginia Ruzici.