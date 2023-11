Mihai Badea (USR): Horia Constantinescu nu poate să explice cum a reușit în 2019, cu venituri de 96.000 lei, să cumpere 19 construcții și un teren de două hectare / Șeful ANPC: Lucrurile pot fi explicate și cu culori pe tablă (VIDEO)

Agenția Națională de Integritate (ANI) a deschis un dosar de evaluare a averii secretarului de stat Horia Constantinescu, președintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Verificarea a fost demarată în urma făcute de către deputatul USR Mihai Badea, care a indicat presupuse „neconcordanțe flagrante” în declarațiile din ultimii ani ale șefului ANPC. Cei doi s-au contrat pe această temă în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Badea (USR) remarcă nereguli în declarațiile de avere ale șefului ANPC

„Am depus această sesizare la ANI în urmă cu câteva săptămâni. (…) Am fost anunțat azi că ANI a hotărât să declanșeze acțiunea de verificare a averii și a modificărilor intervenite în perioada în care acesta a ocupat funcții publice.

Am găsit în declarația dumnealui de avere numeroase nereguli și neconcordanțe. Vedem în 2019 achiziționarea unor imobile, un teren intravilan de aproape 2 hectare, 19 construcții din județul Constanța, la bunuri mobile figurează un yaht cu prețuri estimative între 100.000 și 250.000 de euro pe internet.

Se pune întrebarea provenienței acestor bunuri, având în vedere că în declarația de avere se indică venituri totale de doar 96.000 de lei pentru anul 2019, zero conturi sau depozite bancare sau fonduri de investiții, zero datorii contractate, zero bunuri înstrăinate deci efectiv nu poate justifica aceste bunuri dobândite în 2019 cu veniturile pe care le-a declarat și bunurile pe care le are, conform declarației”, a declarat deputatul USR Mihai Badea.

Cum se apără Horia Constantinescu

În schimb, șeful ANPC spune că chiar el a cerut să-i fie verificată averea „pentru a lămuri dacă există sau nu probleme de integritate. Eu consider că încă de acum se poate dovedi că nu există. E greu de imaginat că ce sunt acuzat că aș fi făcut, cu toate acestea, să fi și pus în d clarațiile de avere lucruri pe care alții pretind că am încercat să le ascund”.

„Barca plutește doar în mintea celor care mă acuză că aș avea o barcă de 250.000 de euro. Mi-am cumpărat-o foarte veche, acum foarte mulți ani. Nici azi nu e atât de funcțională pe cat se pretinde a fi.

Ferma e aruncată în mijlocul câmpului, undeva în comuna Tuzla, județul Constanța. Nici măcar aceea nu e o oportunitate imobiliară, era un proiect de agroturism pe care n-am avut timp să-l pun pe picioare și a rămas în starea de paragină în care am cumpărat-o”,a explicat apoi Constantinescu.

Acesta a mai spus că i se pare ciudat că i se reproșează faptul că a lăsat familiei bunurile după divorțul din 2019: „Ce ar fi trebuit să fac, să le duc în talcioc sau pe olx să dau satisfacție parlamentarilor USR?”

„E aproape campanie, unii au început-o foarte devreme, că n-au reușit să demonstreze nimic în cei 3 ani care au trecut”, a mai susținut Horia Constantinescu.

Badea (USR), explicații suplimentare despre ce a găsit în declarațiile de avere ale șefului ANPC

„Nu poate explica dl Constantinescu cum a reușit în 2019, cu venituri cumulate de întreaga familie în acel an declarate de 96.839 de lei, să cumpere aceste 19 construcții chiar și într-o stare mai puțin favorabilă, plus teren intravilan de 2 hectare în Tuzla. Apoi a vândut aceste bunuri și nu a declarat cât a obținut în urma vânzării pe aceste bunuri – asta e o altă neregulă din declarație.

Apar cote de participare de până la 100% într-o mulțime de companii, inclusiv străine, inclusiv acele offshore-uri din Panama, dar nu apare declarat niciun fel de venituri din dividendele de la aceste companii. Sunt multe nereguli, nu e o sesizare făcută cu reacredință.

Faptul că ANI a decis declanșarea verificării arată că există o suspiciune rezonabilă”, a replicat Mihai Badea.

Constantinescu: USR duce un război cu multe fantome

În schimb, Horia Constantinescu a susținut că respectivele 19 construcții sunt, în fapt, niște grajduri și magazii dărăpănate, vechi din anii 1970 și că el nu a declarat dividendele pentru că nu le-a încasat. De asemenea, a mai susținut că la finele lui 2016 a vândut bunuri și a declarat „sute de mii de euro încasate pentru acțiuni dobândite cu mult înainte de a deveni consilier local sau funcționar public” și cu acești bani a făcut achizițiile.

„Lucrurile pot fi explicate și cu culori pe tablă pentru cei care nu reușesc să le înțeleagă, dar nu cred că e rolul meu să devin meditatorul celor de la USR, cei de la USR duc un război cu multe fantome pentru a masca incapacitatea de a face ceva constructiv”, a mai afirmat șeful ANPC.