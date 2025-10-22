B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului" / „Este un om orbit de orgoliu"

Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”

Elena Boruz
22 oct. 2025, 09:37
Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”
Sursă foto: Facebook/Mihai Fifor
Cuprins
  1. Mihai Fifor: „În loc să învețe din greșeli, premierul repetă același scenariu”
  2. Deputatul PSD: „Bolojan este un om orbit de orgoliu”
  3. Ce mesaj i-a transmis lui Ilie Bolojan

Mihai Fifor, deputat PSD, a transmis un mesaj dur la adresa premierului Bolojan , în contextul discuțiilor legate de pensiile magistraților. Social-democratul l-a numit răspunzător de „eșec” pe prim-ministrul României și a declarat că acesta nu „înțelege regulile democrației și nici urgența momentului”.

Mihai Fifor: „În loc să învețe din greșeli, premierul repetă același scenariu”

Fifor a precizat că Ilie Bolojan nu poate învăța din greșeli și „se încăpățânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliție”. Acesta a subliniat că ceea ce l-a deranjat a fost că șeful Guvernului a refuzat formarea unui grup de lucru care „să găsească o soluție constituțională și aplicabilă”.

„Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliție privind modalitatea de a repara eșecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraților. PSD a întrerupt discuțiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral și fără consultare. Și, în loc să învețe din greșeli, premierul repetă același scenariu. Se încăpățânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliție, fără dialog cu magistrații, fără respect pentru Constituție. Iar rezultatul va fi, din nou, același: zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate”, a scris Fifor, pe Facebook.

Deputatul PSD: „Bolojan este un om orbit de orgoliu”

Deputatul social-democraților a declarat că șeful Executivului nu a venit cu rezolvări până în acest moment, ci mai degrabă a creat tensiuni cu sistemul judiciar și „o economie sufocată de indecizie”.

„PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar și o economie sufocată de indecizie”, a susținut fostul ministru Mihai Fifor.

Ce mesaj i-a transmis lui Ilie Bolojan

Mihai Fifor l-a îndemnat pe Ilie Bolojan la dialog, susținând că aceasta este singura cale de a găsi soluții reale, care să îi ajute pe români.

„România nu-și mai permite un nou eșec în fața Comisiei Europene. Nu-și mai permite ca orgoliul unui om să țină pe loc întreaga țară. Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluții reale, corecte, în folosul românilor”, a mai precizat social-democratul.

