Ministerul Transporturilor a lansat competiția pentru un loc în CA a Portului Constanța

Cerința Comisiei Europene, inclusă și în PNRR, privind guvernanța corporativă încpe să prindă viață, mai ales că OUG 109/2011 prevede explicit că o persoană juridică poate fi membru într-un consiliu de admninistrație al unei companie de stat

Organizația Patronală Constanța Port Business Association (CPBA), care reunește principalii operatori portuari, furnizori de servicii maritime și comercianți internaționali, cu o cifră de afaceri cumulată de 8,45 miliarde lei și 63,2 milioane tone de mărfuri operate în 2024, solicită includerea unui reprezentant propriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța”. CPBA argumentează că prezența sa ar aduce expertiză directă, o viziune integrată asupra lanțului logistic și o legătură eficientă între mediul privat și autoritatea portuară, contribuind astfel la o administrare modernă și competitivă a celui mai important hub maritim al României.

”Organizația Patronală Constanța Port Business Association este o organizație autonomă, nu are caracter politic și este înființată că persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Organizația reprezintă interesele comune ale membrilor săi, le susține și apară, inclusiv în legătură cu autoritățile publice, cu sindicatele, cu alte persoane fizice și juridice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, atât pe plan național cât și internațional. Organizația este înființată și funcționează în baza statutului propriu, are organe de conducere și reprezentare proprii.Pentru atingerea obiectivelor stabilite derulează o serie de activități specifice prin care promovează, susține și apărarea interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor săi”, se arată într-o adresă oficială către compania Fox Management Consultants, semnată de către Viorel Panait, Președintele Consiliului Director Constanța Port Business Association.

Fox Management Consultants SRL are rolul de firmă de recrutare responsabilă cu selecția membrilor Consiliului de Administrație al CN APMC.

În scrisoare se spune că membrii CPBA sunt societăți care genereaza fluxuri de marfuri si prestează servicii portuare și operațiuni adiacente în perimetrul porturilor Constanța, Mangalia, Midia, fiind astfel subiecte ale autorității exercitate de CN APMC, desfășurând activități economice în toate porturile din subordinea CN APMC.

CPBA reprezintă:

• 19 terminale portuare de operare și depozitare mărfuri

• 12 furnizori de servicii de transport, alte servicii maritime și logistică

• 6 mari comercianți firme multinationale de mărfuri agricole și produse petroliere

• 12 furnizori de servicii pentru infrastructură și suprastructură portuară, IT și telecomunicații

Membri CPBA au avut în exercițiul financiar 2024 o cifră de afaceri de 8,45 miliarde lei, un număr de 8.413 salariați, operează în portul Constanța un volum de mărfuri de 63,2 milioane tone; având o contribuție la total mărfuri operate portuar de cca. 80%.

”Organizația noastră, autonomă și non-politică, are ca scop reprezentarea intereselor comune ale membrilor săi, promovându-le și apărarea acestora în relațiile cu autoritățile publice și alte entități. Prin statutul nostru, ne desfășurăm activități diverse menite să sprijine și să aperesi sa promoveze interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor CPBA”, se arată în scrisoare.

Constanța Port Business Association beneficiază de o experiență vastă în domeniul corporativ, maritim și al comertului international, specifică mărfurilor tranzitate prin portul Constanța. Această expertiză reunește competențele necesare pentru a sprijini funcționarea și organizarea eficientă a CN APMC. Membrii CPBA activează în porturile Constanța, Mangalia și Midia,precum si in comertul global reprezentând o gamă variată de sectoare, precum terminalele de operare și depozitare a mărfurilor, transportul maritim și logistică si comert international. În 2024, aceștia au înregistrat o cifra de afaceri de 8,45 miliarde lei și au operat un volum impresionant de 63,2 milioane tone de mărfuri, având astfel un impact considerabil asupra economiei regionale.

”Implicarea noastră în guvernanța corporativă a CN APMC este motivată de dorința de a asigura o administrare eficientă a Portului Constanța, un nod maritim crucial pentru România și un actor important pe scena comerțului internațional. Prin integrarea CPBA în Consiliul de Administrație, vom aduce expertiză valoroasă și o viziune completă asupra nevoilor și provocărilor cu care se confruntă operatorii portuari”, se mai arată în documentul semnat de Viorel Panait.

”Reprezentantul nostru propus, la randul sau cu o experiență vastă în domeniul maritim și cunoștințe aprofundate despre structurile interne ale CN APMC, este pregătit să contribuie la definirea strategiilor de dezvoltare a portului. Abordarea sa bazată pe date și feedback constant de la membrii asociației va asigura o adaptare rapidă la schimbările pieței și la cerințele internaționale, facilitând un dialog constructiv între mediul privat și CN APMC.”

În concluzie, se spune în scrisoare, integrarea CPBA în Consiliul de Administrație nu este doar o alegere înțeleaptă, ci și o oportunitate de a consolida competitivitatea Portului Constanța și de a promova o guvernanță modernă și adaptată realităților economice actuale. Cu expertiza noastră, suntem pregătiți să contribuim la viitorul prosper al acestui important hub logistic.

”Decizia noastră de implicare în guvernanța corporativă a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța a fost confirmată de manifestările de voință a celor peste 49 de membri ai CPBA pentru următoarele considerente:

. Administrarea eficientă a acestuia determină nu doar performanța economică a regiunii, ci și competitivitatea României pe piața globală. În acest context, Consiliul de Administrație al companiei naționale care gestionează portul are o responsabilitate majoră în stabilirea politicilor și strategiilor de dezvoltare.

CPBA reunește cei mai importanți actori economici, acoperind o gamă largă de activități: operațiuni portuare, transport pe căi navigabile interioare, transport feroviar și rutier, logistică, foraj maritim, activități extractive, comerț global cu produse agricole, producție și comerț de îngrășăminte, precum și proiectare și execuție de infrastructură și echipamente navale. Această diversitate conferă CPBA in calitate de membru al consiliului o perspectivă integrată asupra nevoilor reale ale portului și ale pieței. Deciziile strategice ale CN APMC vor fi fundamentate pe date reale și pe o viziune colectivă, ceea ce reduce riscul de erori și crește eficiența operațională. În plus, această legătură directă cu mediul privat stimulează adaptarea rapidă la schimbările pieței și la cerințele internaționale, consolidând poziția Portului Constanța ca hub logistic de prim rang.

Nu există nicio incompatibilitate între CN APMC și CPBA, ceea ce permite o colaborare transparentă și eficientă. Prin urmare, includerea unui astfel de membru în consiliu nu este doar benefică, ci esențială pentru o guvernanță modernă și adaptată realităților economice.

Un alt aspect important este faptul că reprezentantul CPBA devine un canal de comunicare direct între mediul privat și CN APMC. Această interconectare permite anticiparea problemelor, identificarea oportunităților și implementarea rapidă a soluțiilor. Într-un context global marcat de volatilitate economică și schimbări tehnologice accelerate, această adaptabilitate este vitală. Mai mult, diversitatea membrilor CPBA oferă o imagine completă asupra lanțului logistic, de la producție la distribuție, ceea ce facilitează dezvoltarea unor strategii integrate și sustenabile.

Persoana propusă ca reprezentant are,la randul sau, un profil profesional remarcabil: comandant de cursă lungă, cu experiență vastă în administrarea problemelor navale interne și internaționale, și fost director general al CN APMC. Această combinație de competențe îi conferă o înțelegere profundă a mecanismelor interne ale CN APMC, dar și a standardelor globale din industria maritimă. Experiența internațională îi permite să anticipeze tendințele majore, precum digitalizarea operațiunilor, decarbonizarea transportului și dezvoltarea infrastructurii intermodale. În plus, reputația sa profesională oferă credibilitate în relațiile cu partenerii externi și autoritățile, facilitând negocieri avantajoase și atragerea de investiții. Leadership-ul adaptativ și capacitatea de a armoniza interesele operatorilor portuari cu cele ale statului transformă această persoană într-un factor de stabilitate și progres. Prin urmare, numirea sa în Consiliul de Administrație nu este doar o alegere logică, ci o investiție strategică în viitorul Portului Constanța.”

”În concluzie, CPBA în Consiliul de Administrație al CN APMC aduce o valoare incontestabilă, prin accesul la informații actualizate și prin reprezentarea intereselor economice reale ale portului. Dacă reprezentantul CPBA este, în plus, o persoană cu experiență maritimă globală și managerială, beneficiile cresc exponențial, asigurând o guvernanță eficientă, o viziune strategică și o adaptare rapidă la provocările internaționale. Astfel, Portul Constanța își consolidează poziția de lider regional și devine un actor competitiv pe piața globală a transporturilor maritime”, se precizează în scrisoare semnată de Viorel Panait.

