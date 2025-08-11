B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)

Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 23:55
Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)

O nouă lege a pensiilor militare trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte, susține ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. El a precizat că există un astfel de act normativ adoptat în 2023, care ar putea fi modificat.

Cuprins:

  • Legea pensiilor militare, jalon în PNRR
  • Cum pot fi modificate pensiile militare
  • Pe ce perioadă se poate întinde reforma pensiilor militare

Legea pensiilor militare, jalon în PNRR

Ministrul Apărării a declarat că pensiile militare au fost jalon în PNRR, iar în decembrie 2023 a fost adoptată o lege, care a reglementat acest subiect, considerată în regulă de Comisia Europeană. Ionuț Moșteanu a precizat că actul normativ poate fi îmbunătățit, însă a spus că nu se poate face peste noate.

„Pensiile militarilor au fost jalon în PNRR. În decembrie 2023 a fost trecută o lege care a fost considerată Ok de Comisia Europeană. Că sunt discuții, că poate fi îmbunătățită…da. Orice poate fi îmbunătățit. Orice discuție despre pensiile militare de servciu…puteți să le spuneți speciale…

Eu le spun pensii militare de serviciu. Asta nu se va schimba peste noapte. Există un jalon PNRR, o lege nouă din 2023. Că poate fi schimbată…orice lege poate fi schimbată, dar acest lucru nu se va schimba peste noapte”, a explicat ministrul Apărării.

Cum pot fi modificate pensiile militare

Ionuț Moșteanu a explicat că, la modificarea viitoarei legi a pensiilor militare trebuie să se țină cont de mai multe aspecte. Ministrul a făcut referire la stuația cadrelor aflate în prag de pensionare ce ar putea depopula Armata, dacă s-ar retrage intempestiv, pe de-o parte. Pe de altă parte, a făcut referire la viitoarele cadre militare care trebuie să știe că vor avea o carieră predictibilă, dacă se vor înrola.

„Trebuie să ne uităm cum arată Armata Română acum și cum vrem să arate peste 10 – 15 ani. Cum îi facem pe cei care au decizia de pensionare în buzunar să nu plece mâine pentru că ar depopula Armata Română dintr-o zonă de competență și experiență foarte importantă, cum îi facem să rămână în continuare și să-i învețe și pe cei mai tineri.

Și cum facem să vină și alții noi, să aibă o perspectivă clară, să zică: «băi, dacă vin în armată aș putea avea o viață bună, corectă, frumoasă, iată știu ce mă așteaptă». Și aici trebuie lucrat cu cap, fără grabă”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Pe ce perioadă se poate întinde reforma pensiilor militare

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut la începutul acestei luni, pe 3 august, că reforma pensiilor militare va trebui făcută gradual. El a estimat că procesul s-ar putea întinde până în 2035, pentru a nu se crea „dezechilibre majore” în structurile de forţă din România.

„E nevoie de o reformă graduală, până în 2035. Sunt 10 ani, orice sistem poate fi reformat în 10 ani. Nu o să se poată altfel, pentru că eu vă zic că orice decizie luată mâine, peste noapte, ar decupla sistemele (de apărare, ordine publică etc. – n.r.). Degeaba am apăsa noi să achiziționăm rachete, tancuri, avioane, pentru că avem nevoie de resura umană, care să le folosească”, a spus ministrul Apărării, la Digi24.

Ministrul Apărării a mai spus că există mii de angajaţi, în structurile de forță care îndeplinesc condiţiile de pensionare. Iar acesștia ar putea părăsi imediat sistemul, fapt ce ar putea duce la dezechilibre.

„În momentul ăsta, avem o armată care funcționează. Orice schimbare va trebui făcută cu ei la masă, pentru că, dacă ies mii de oameni din sistem, vor fi dezechilibre majore”, a spus Moșteanu.


