Atac cu cuțitul în Londra. Două persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuțitul petrecut în zona Golders Green, din nordul Marii Britanii, unde un bărbat a fost văzut alergând pe stradă și încercând să atace persoane din comunitatea evreiască, potrivit .

Incidentul a avut loc pe o arteră aglomerată, iar zona a fost rapid împânzită de forțe de ordine.

Atac cu cuțitul în Londra. Cum a fost prins suspectul

Organizația comunitară de securitate Shomrim a intervenit imediat după declanșarea atacului și a reușit să imobilizeze un suspect.

Ulterior, poliția a ajuns la fața locului și a folosit un dispozitiv de tip taser pentru a neutraliza bărbatul, care a fost ulterior arestat.

Ce spun martorii despre atac

Un localnic, Gedale Weinberg, a declarat că incidentul s-a produs chiar în apropierea locuinței sale și că a fost alertat de sirenele echipajelor de intervenție.

Potrivit acestuia, una dintre înjunghieri a avut loc pe Golders Green Road, în fața unor magazine, iar cealaltă pe o stradă laterală, în apropierea unei sinagogi.

Zona a fost securizată, iar accesul restricționat, în timp ce polițiști înarmați au fost desfășurați pentru a controla situația.

Ce a transmis premierul britanic

Premierul a reacționat după atac și a subliniat necesitatea unei anchete riguroase.

„Acum există o anchetă a poliției și cred că trebuie să facem cu toții tot ce putem pentru a sprijini această anchetă și să fim absolut clari în hotărârea noastră de a rezolva oricare dintre aceste infracțiuni, de care am văzut prea multe în ultima vreme”.