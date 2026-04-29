Atac cu cuțitul în Londra. Două persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuțitul petrecut în zona Golders Green, din nordul Marii Britanii, unde un bărbat a fost văzut alergând pe stradă și încercând să atace persoane din comunitatea evreiască, potrivit BBC.
Incidentul a avut loc pe o arteră aglomerată, iar zona a fost rapid împânzită de forțe de ordine.
Organizația comunitară de securitate Shomrim a intervenit imediat după declanșarea atacului și a reușit să imobilizeze un suspect.
Ulterior, poliția a ajuns la fața locului și a folosit un dispozitiv de tip taser pentru a neutraliza bărbatul, care a fost ulterior arestat.
Footage has emerged showing the moment of the terrorist attack in Golders Green, London
In the video, an elderly man is seen putting a kippah on his head when the terrorist notices him, immediately lunges forward with a knife, and stabs him in the neck multiple times. https://t.co/vp8BtN0NME pic.twitter.com/GGAyykxS6E
Un localnic, Gedale Weinberg, a declarat că incidentul s-a produs chiar în apropierea locuinței sale și că a fost alertat de sirenele echipajelor de intervenție.
Potrivit acestuia, una dintre înjunghieri a avut loc pe Golders Green Road, în fața unor magazine, iar cealaltă pe o stradă laterală, în apropierea unei sinagogi.
Zona a fost securizată, iar accesul restricționat, în timp ce polițiști înarmați au fost desfășurați pentru a controla situația.
EXLUSIVE FOOTAGE: Two visibly jewish men stabbed in Golders Green, London.
Islamist assailant apprehended.
Islamist assailant apprehended. pic.twitter.com/g3nJp6W2AG
Premierul Keir Starmer a reacționat după atac și a subliniat necesitatea unei anchete riguroase.
„Acum există o anchetă a poliției și cred că trebuie să facem cu toții tot ce putem pentru a sprijini această anchetă și să fim absolut clari în hotărârea noastră de a rezolva oricare dintre aceste infracțiuni, de care am văzut prea multe în ultima vreme”.