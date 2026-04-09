Autoritățile pregătesc schimbări importante pentru industria culturală din România, cu accent pe modul în care funcționează timbrul muzical. Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii lucrează împreună pentru a elimina blocajele și neclaritățile din legislație.

Ce schimbări pregătesc autoritățile pentru artiști

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță o reformă a legislației privind timbrul muzical, după mai multe luni de consultări cu reprezentanții industriei culturale. Oficialul susține că actualul sistem a creat dificultăți reale pentru artiști și organizatori, generând costuri greu de anticipat.

„Am lucrat, împreună cu , la schimbarea legislaţiei privind timbrul muzical – o gură de oxigen necesară pentru industria culturală şi artişti în această perioadă. În ultimele luni, am avut discuţii aplicate cu colegii de la Cultură şi cu reprezentanţi ai mediului artistic şi din industria evenimentelor, pentru a corecta o legislaţie care, ani de zile, a generat confuzie, costuri impredictibile şi tensiuni în industrie. Anul acesta ne propunem să venim cu modificări legislative care să aducă mai multă claritate şi predictibilitate pentru artişti, organizatori şi întreaga industrie culturală”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Inițiativa urmărește să stabilizeze un sector afectat de reguli neclare și să ofere un cadru mai coerent pentru desfășurarea activităților culturale.

Cum va arăta noul cadru legislativ

Propunerile discutate vizează simplificarea mecanismelor actuale, astfel încât aplicarea timbrului muzical să devină mai ușor de înțeles și de implementat. În același timp, autoritățile vor să introducă reguli mai clare privind modul de calcul, pentru a elimina interpretările diferite.

Un alt obiectiv important îl reprezintă creșterea transparenței în utilizarea fondurilor colectate, astfel încât acestea să ajungă efectiv la și să susțină activitatea creativă. În acest fel, sistemul ar putea deveni mai echitabil și mai eficient pentru toți actorii implicați.

Procesul de adoptare a noilor reguli

Reprezentanții Guvernului subliniază că noile reglementări nu vor fi adoptate fără consultarea directă a celor afectați, pentru a evita repetarea problemelor din trecut. Dialogul cu organizațiile de creatori și cu mediul artistic rămâne o componentă esențială în acest proces.

„Ne dorim ca forma finală a modificărilor legislative să ofere claritate întregii industrii muzicale şi culturale, într-un moment în care sectorul are nevoie de stabilitate şi reguli corecte. Intenţia noastră este să construim un cadru mai simplu, mai transparent şi mai corect pentru artişti şi pentru toţi cei care contribuie la viaţa culturală a României. Vom continua dialogul cu mediul artistic şi cu organizaţiile de creatori, pentru ca soluţiile finale să răspundă nevoilor reale din industrie şi să sprijine dezvoltarea culturii româneşti pe termen lung”, a transmis Alexandru , potrivit stiripesurse.ro.