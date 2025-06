Ministrul Ionuț Moșteanu: 18 avioane F-16 vor fi achiziționate de România la prețul modic de un euro (VIDEO)

Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a declarat miercuri, într-o conferință de presă a președintelui Nicușor Dan de la finalul summitului NATO, că până la sfârșitul anului România va achiziționa 18 aeronave F-16 pentru o sumă modică de un euro. Amintim că din delegația care l-a însoțit pe Nicușor Dan a făcut parte și Oana Țoiu (USR), noua ministră de Externe.

România cumpără avioane cu un euro, spune Moșteanu

„Azi o să semnez cu ministrul olandez acest Memorandum de Înțelegere, pentru a continua procedura de transfer la centrul de pregătire F-16. Sunt 18 avioane care, până la finele anului, pentru un preț modic”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Ministrul a precizat apoi că prețul modic e de „un euro”.

Aliații NATO cresc cheltuielile cu apărarea

Amintim că, în finalul summitului, aliații NATO au adoptat prin care s-au angajat să-și majoreze obiectivul de cheltuieli pentru apărare, de la 2% din PIB la 5%, până în 2035.

„S-a agreat ținta de 5% cheltuieli pentru apărare. Banii trebuie transformați în capacități militare. S-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Am mulțumit aliaților prezenți în operațiuni în România și am reafirmat că regiunea Mării Negre e importantă. Am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui militari NATO. Am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din R. Moldova din septembrie”, președintele Nicușor Dan, în cadrul conferinței.