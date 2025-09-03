Ministrul Justiției, despre măsurile de deblocare a activității instanțelor: „Încercăm să purtăm un dialog de natură a avea ca finalitate asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor” (VIDEO)

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este de acord că magistrații pot protesta pentru a-și manifesta anumite nemulțumiri, precum cele legate de modificărilor privind pensiile. Pe de altă parte, acesta crede că este nevoie ca actul de să nu fie întrerupt.

Radu Marinescu, despre protestul magistraților

Radu Marinescu a vorbit, într-o intervenție în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai, despre care a blocat activitatea instanțelor. Ministrul Justiției este de părere că judecătorii și procurorii au dreptul să potesteze. Pe de altă parte, a avertizat el, astfel de proteste trebuie să țină seama de specificul activității de justiție și să nu o blocheze.

„Este foarte adevărat că reprezentanții magistraților, fie că vorbim de instanțele de judecată sau de parchete au decis să realizeze o serie de forme de protest. Este de acceptat într-o societate democratică, în care opiniile nu sunt întotdeauna convergente, că pot exista forme de nemulțumire care se pot manifesta sub forma unor proteste”, a declarat .

Potrivit spuselor sale, greva nu este permisă în justiție deoarece această activitate nu poate fi suspendată. Drept urmare, spune Radu Marinescu, ministerul pe care îl conduce va iniția un dialog cu magistrații pentru a debloca situația.

„Dar este la fel de adevărat că în activitatea de justiție nu poate exista grevă, în activitatea de justiție nu poate exista o suspendare a activității care să presupună dispariția însăși a serviciului public de justiție și în acești parametri încercăm să purtăm un dialog de natură a avea ca finalitate, până la urmă, asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor”, a mai spus Radu Marinescu.

Drepturile cetățenești trebuie respectate

Ministrul Justiției a subliniat că procedurile aferente actului de justiție trebuie urmate pentru că accesul la justiție este unul dintre drepturile cetățenești prevăzute în Constituție.

„Accesul la justiție, desfășurarea cu celeritate a unor proceduri judiciare, obținerea unui adevăr judiciar în condițiile procedurilor specifice actelor de justiție reprezintă drepturi ale cetățenilor, a atras atenția Radu Marinescu.

Judecătorii și procurorii protestează împotriva reglementărilor propuse de Ilie Bolojan care va duce la creșterea vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani. De asemenea, actul normativ prevede și o nouă formulă de calcul pentru pensia primită de aceștia.