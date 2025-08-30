B1 Inregistrari!
Ministrul Justiției, Radu Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 13:57
Ministrul Justiției, Radu Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat sâmbătă că în acest moment nu sunt întrunite condițiile legale pentru declanșarea unei proceduri de revocare a procurorilor-șefi. Oficialul a precizat că a avut discuții instituționale cu președintele Nicușor Dan pe această temă, subliniind că mandatele actualilor șefi de parchete expiră abia în primăvara anului 2026.

Cuprins:

  • Ce spune legea despre revocarea procurorilor-șefi

  • Mesajul transmis de ministrul Justiției

  • Discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan

  • Situația activității parchetelor și prioritățile ministerului

  • Ce riscuri și fenomene infracționale îngrijorează autoritățile

Ce spune legea despre revocarea procurorilor-șefi

Ministrul Justiției a explicat că legea prevede ipoteze foarte clar determinate pentru revocarea procurorilor-șefi, iar nemulțumirile exprimate, chiar și la nivel prezidențial, nu reprezintă un motiv suficient. „Orice schimbare trebuie făcută în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a legii”, a subliniat Marinescu.

Mesajul transmis de ministrul Justiției

Radu Marinescu a afirmat că, deși pot exista imperfecțiuni în activitatea parchetelor, indicatorii obiectivi și rapoartele internaționale arată progrese în lupta anticorupție și în soluționarea dosarelor care privesc magistrați. „Ca să revoci un procuror-șef, trebuie să ai acele elemente strict limitativ prevăzute de lege. Nu sunt îndeplinite, în momentul de față”, a spus acesta.

Discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan

Întrebat dacă a discutat cu șeful statului pe această temă, ministrul a precizat că au existat întâlniri instituționale, inclusiv în cadrul CSAT. „Au fost examinate şi aspecte care privesc legislaţia, activitatea parchetelor”, a adăugat Marinescu.

Situația activității parchetelor și prioritățile ministerului

Oficialul a refuzat să acorde „note” procurorilor-șefi, precizând că evaluarea activității se face pe baza indicatorilor internaționali. Raportul de țară pe 2025 relevă atât probleme de legislație corectate între timp, cum a fost cea legată de prescripție, cât și progrese importante în lupta anticorupție.

Ce riscuri și fenomene infracționale îngrijorează autoritățile

Ministrul a atras atenția asupra unor fenomene grave: violența domestică, traficul de droguri și de persoane, precum și criminalitatea informatică. Acesta a menționat că Ministerul Justiției analizează inclusiv incriminarea distinctă a „femicidului”.

