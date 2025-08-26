Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)

UPDATE: Curtea de Apel Galați și Curtea de Apel Alba Iulia au anunțat și ele că-și suspendă activitatea și că „solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Judecătorii și procurorii se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis să suspende ședințele de judecată, cu mici excepții, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au întrerupt activitatea pe durată nedeterminată. Și la Curtea de Apel Iași a fost suspendată activitatea. Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat pentru B1 TV că Ministerul n-a fost informat oficial.

Ce spune Marinescu despre protestul magistraților

„Vom încerca să aflăm detalii, să facem dialogul instituțional normal într-un stat de drept și să vedem dacă e o formă de protest generalizată la nivel național și care e măsura și conținutul acestuia”, a mai afirmat ministrul în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Marinescu a transmis apoi un mesaj către magistrați și cetățeni: „Într-un stat de drept și o societate democratică pot exista divergențe. Când acestea vizează o categorie profesională, aceasta poate, în limitele legii, să-și exprime nemulțumirile. Mesajul meu pentru cei care vor să protesteze e să respecte legea și drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar către cetățeni să aibă încredere că actul de justiție trebuie să continue într-o societate europeană, democratică”.

Marinescu a ținut apoi să precizeze că „greva nu e permisă de lege” în acest sistem și că orice formă de manifestație trebuie să se desfășoare fără să fie afectate cazurile urgente.

Ministrul nu a putut aprecia dacă acțiunea de azi a magistraților e legală sau nu, mai ales că n-a primit o informare oficială și nu știe care e forma și amploarea protestului.

Ce spune Marinescu despre nemulțumirile magistraților

Radu Marinescu a afirmat apoi că nemulțumirile magistraților legate de volumul de muncă și lipsa digitalizării sunt „legitime” și „suntem dispuși să facem toate eforturile necesare, în dialog, pentru a corecta unele deficiențe și a îmbunătăți calitatea actului de justiție”.

Cât despre nemulțumirile față de , ministrul Justiției a spus că „ele se pot exprima tot prin dialog sau manifestări, dar în limitele legale și veghind la desfășurarea în continuare a actului de justiție, care e esențial pentru societatea noastră”.