B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)

Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 13:43
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților - activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)

UPDATE: Curtea de Apel Galați și Curtea de Apel Alba Iulia au anunțat și ele că-și suspendă activitatea și că „solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Judecătorii și procurorii se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea să reformeze pensiile magistraților. Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis să suspende ședințele de judecată, cu mici excepții, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au întrerupt activitatea pe durată nedeterminată. Și la Curtea de Apel Iași a fost suspendată activitatea. Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat pentru B1 TV că Ministerul n-a fost informat oficial.

Ce spune Marinescu despre protestul magistraților

„Vom încerca să aflăm detalii, să facem dialogul instituțional normal într-un stat de drept și să vedem dacă e o formă de protest generalizată la nivel național și care e măsura și conținutul acestuia”, a mai afirmat ministrul în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Marinescu a transmis apoi un mesaj către magistrați și cetățeni: „Într-un stat de drept și o societate democratică pot exista divergențe. Când acestea vizează o categorie profesională, aceasta poate, în limitele legii, să-și exprime nemulțumirile. Mesajul meu pentru cei care vor să protesteze e să respecte legea și drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar către cetățeni să aibă încredere că actul de justiție trebuie să continue într-o societate europeană, democratică”.

Marinescu a ținut apoi să precizeze că „greva nu e permisă de lege” în acest sistem și că orice formă de manifestație trebuie să se desfășoare fără să fie afectate cazurile urgente.

Ministrul nu a putut aprecia dacă acțiunea de azi a magistraților e legală sau nu, mai ales că n-a primit o informare oficială și nu știe care e forma și amploarea protestului.

Ce spune Marinescu despre nemulțumirile magistraților

Radu Marinescu a afirmat apoi că nemulțumirile magistraților legate de volumul de muncă și lipsa digitalizării sunt „legitime” și „suntem dispuși să facem toate eforturile necesare, în dialog, pentru a corecta unele deficiențe și a îmbunătăți calitatea actului de justiție”.

Cât despre nemulțumirile față de reforma pensiilor, ministrul Justiției a spus că „ele se pot exprima tot prin dialog sau manifestări, dar în limitele legale și veghind la desfășurarea în continuare a actului de justiție, care e esențial pentru societatea noastră”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Politică
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Politică
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
Politică
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Politică
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Politică
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Politică
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Politică
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Politică
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Politică
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Ultima oră
13:59 - Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
13:33 - Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
13:28 - Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă
13:24 - Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
13:09 - Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
12:58 - Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
12:51 - Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
12:35 - Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților
12:24 - Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
12:23 - Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale