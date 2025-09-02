B1 Inregistrari!
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 18:50
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției. Sursa foto: Radu Marinescu / Facebook

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lansat o invitație oficială către oamenii principali din sistemul judiciar pentru o întâlnire de lucru pe 4 septembrie.

Scopul consultărilor este identificarea unor soluții concrete prin care justiția din România să devină mai eficientă și mai accesibilă, conform comunicatului transmis de minister și citat de Adevărul.

Dialog instituțional pentru modernizare

Ministrul Justiției a chemat la masa discuțiilor reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului General, dar și ai profesiilor juridice avocați, notari, executori și grefieri.

Ideea centrală este aceea că reforma justiției nu poate fi făcută unilateral, ci doar prin colaborare cu toate instituțiile implicate.

Teme de lucru și priorități

Pe agenda întâlnirii se află subiecte esențiale pentru funcționarea instanțelor:

  • extinderea digitalizării și introducerea dosarului electronic la scară națională
  • stabilirea unui mecanism prin care taxele judiciare să susțină investițiile în infrastructura judiciară
  • accelerarea procedurilor de administrare a probelor de către avocați și consilieri juridici
  • sancțiuni pentru plângerile contravenționale depuse cu rea-credință
  • soluții alternative la procesele clasice și mecanisme de soluționare la distanță pentru litigii comerciale

Legătura cu Programul de Guvernare

Demersul este parte a obiectivelor asumate în cadrul Programului de Guvernare 2025-2028, unde justiția ocupă un loc central. Unul dintre țintele principale este scurtarea duratei proceselor și aplicarea mai rapidă a hotărârilor judecătorești.
„Unul dintre obiectivele asumate în cadrul Programului de Guvernare 2025-2028, la secțiunea Justiție, constă în reducerea duratei de soluționare a cauzelor și punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătorești”, potrivit Ministerului Justiției, citat de Adevărul.

