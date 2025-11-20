Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat despre proiectul privind pensiile magistraților, în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai. Subiectul este unul extrem de sensibil, dat fiind termenul strâns impus prin PNRR, respectiv 28 noiembrie, pentru finalizarea tuturor procedurilor legislative necesare.

În ce stadiu se află proiectul privind pensiile magistraților

Radu Marinescu a declarat că proiectul de lege a parcurs etapele interne de consolidare și a fost trimis către Consiliul Superior al Magistraturii ( ) pentru avizare. În perioada următoare, documentul va ajunge și la Consiliul Economic și Social (CES), dar și la Consiliul Legislativ.

Ministrul a subliniat că avizul CSM este unul consultativ, așa cum cere legea, însă rolul instituției este esențial în ceea ce privește cariera și drepturile magistraților.

Există riscul de a pierde banii din PNRR?

Întrebat dacă proiectul poate parcurge toate procedurile până la termenul-limită de 28 noiembrie, Marinescu a explicat că nu dorește ca situația să fie interpretată într-o cheie conflictuală între instituțiile statului. Ministrul a subliniat că, deși opiniile nu au fost convergente, discuțiile au avut loc în mod civilizat, în limitele atribuite fiecărei instituții prin lege.

„Eu aș prefera să nu vedem lucrurile din perspectiva pe care ați amintit-o inițial, aceea a unui conflict sau termenul de război între autoritățile statului.

Eu cred că s-au făcut progrese în ceea ce privește dialogul. A existat inclusiv o întâlnire sub medierea cea mai înalt posibilă, adică a președintului României.

Chiar dacă nu a existat o convergență de opinii, a existat o cale firească de a dialoga și de a-și prezenta punctele de vedere. Asta, însă, nu trebuie să ignore competențele specifice ale fiecărei autorități.”, a spus Marinescu.

Ce atribuții are fiecare instituție în procesul legislativ

Marinescu a reiterat că avizul CSM poate fi pozitiv sau negativ, însă trebuie emis în interiorul termenului. Scopul principal rămâne obținerea finanțării europene prevăzute în PNRR, un obiectiv „foarte important pentru România”.

„Autoritatea executivă și cea legislativă au competența de a legifera, și asta se întâmplă în momentul de față, iar autoritatea judecătorească, prin componenta sa, Consiliul Superior al Magistraturii, care are un aviz din perspectiva consultativ, trebuie subliniat, din perspectiva carierei și drepturilor acestea aferente, inclusiv de pensii ale magistraților, are, conform legii, prerogativa de a emite avizul respectiv.

Nu e vorba de a fi drept sau nedrept. Este vorba de a se respecta un anumit termen. Avizul poate fi dat si in interiorul termenului. El poate sa fie si negativ, daca astfel se apreciaza de catre reprezentantii CSM.

Însă, dacă lărgim puțin discuția, dincolo de aspectele procedurale, ajungem la un adevăr pe care l-ați rostit și care este foarte important pentru România.

Și anume, necesitatea de a obține o finanțare europeană foarte semnificativă prin mecanismul PNRR și care are, după cum s-a comunicat de altfel public de către ministerile care gestionează acest jalon și acest resort, are un termen destul de strâns.

Și atunci, ține de fiecare dintre noi, exercitând prerogativele constituționale și legale, să ne înscriem sau nu în termenul respectiv.

Proiectul a fost inițiat, a parcurs traiectoria procedurală și, din câte am înțeles de la colegii noștri de la Ministerul Muncii, urmează să plece și la Consiliul Superior al Magistraturii, care, bineînțeles, vom vedea ce poziție are în această ecuație”, a explicat ministrul.

Cine răspunde dacă proiectul privind pensiile magistraților nu trece la timp

Întrebat explicit cine se va face responsabil dacă proiectul nu va parcurge procedura până la 28 noiembrie, Marinescu a refuzat să indice vinovați. Ministrul a precizat că Guvernul a reinițiat proiectul după decizia Curții Constituționale, iar acesta a urmat toate etapele interne înainte de a fi trimis avizatorilor externi.

„Eu nu pot să stabilesc responsabilități și, mai ales, nu anticipativ.

Eu pot să vă spun că actuala coaliție de guvernare a stabilit un obiectiv care ține de o anumită zonă de rezonabilitate și echilibru social, pensionarea la 65 de ani. în raport de situația societății și economică, demografică, toate considerentele corespunzătoare, și un alt obiectiv, acela al obținerii finanțării europene.

În acest context, Executivul, după decizia Curții Constituționale, a reinițiat proiectul de legiferare și, așa cum am arătat, după parcurgerea etapelor interne de consolidare a proiectului, el pleacă la avizatorii externi, să spun așa, care sunt CSM, CES și respectiv Consiliul Legislativ.

La capătul acestui drum vom vedea dacă ne-am încadrat în termenul limită stabilit de Comisia Europeană sau nu ne-am încadrat și se pot trage anumite concluzii.

Cert este că am încercat de-a lungul timpului să transmitem mesajul constructiv al necesității dialogului și cooperării. Vă aduceți aminte că au existat inclusiv propuneri de constituire a unor grupuri de lucruri sau alte formule care să aducă împreună părțile.”, a mai spus Radu Marinescu, ministrul .