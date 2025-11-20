EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)

CSM anunță, prin vocea vicepreședintelui instituției, Claudiu Sandu, că un aviz va veni săptămâna viitoare. Așa că proiectul lui Bolojan este deocamdată oprit.

Ce spun reprezentanții CSM despre proiectul lui Bolojan

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV că proiectul lui Bolojan nu diferă cu aproape nimic față de vechiul proiect. Magistrații sunt mulțumiți de noua perioadă de tranziție, dar nu sunt de acord cu valoarea pensiei propusă de Guvern.

„Aceste prevederi din proiectul de lege nu sunt compatibile cu propunerile noastre. Nu există nicio mare diferență între vechiul și noul proiect. Este doar o altă formă a proiectului. Se mărește cu 5 ani perioada de etapizare. E un lucru bun. Dar în privința cuantumului nu ne-am înțeles cu reprezentanții Guvernului.

Pe proiectul avansat de Guvern, cuantumul pensiei este de 55% din salariul brut. Noi vrem 65% din brut. Avem cel mai mic cuantum din salariul brut, față de alte categorii cu pensii speciale. Și asta în condițiile în care magistrații sunt, sau ar trebui să fie, a treia putere în stat.

Nu suntem la prima discuție cu Executivul și planuri există tot timpul. Toți își imaginează câte un plan, dar realitatea este diferită.”, a declarat vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, în emisunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

CSM: Guvernul trebuia să se grăbească

Cât despre graba cu care Guvernul vrea să treacă proiectul lui Bolojan, reprezentanții magistraților spun că Executivul a tras de timp până acum, așa că să aibă răbdare să primească avizul.

„E neserios să vii să spui că se pierd 230 de milioane de euro din PNRR, în condițiile în care documentul nu a ajuns în această dimineață la CSM. Dacă Guvernul a stat o lună să facă un proiect, probabil că și CSM are voie să stea câteva zile să îl studieze. Probabil că vom da avizul săptămâna viitoare.

Avizul trebuie să fie în acord cu opinia magistraților. Așa că trebuie să ne consultăm colegii în privința documentului. Dacă îl dăm săptămâna viitoare, nu ajută deloc Guvernul care mai are nevoie de cam o lună să își asume proiectul în Parlament.”, mai spune .

CSM: E o campanie de ură împotriva magistraților

Vicepreședintele CSM spune că cGuvernul a iscat o adevărată campanie de ură împotriva magistraților.

„Sunt pensii foarte mari în plată, pentru câteva mii de magistrați, însă tot din cauza acestui Guvern, care a trecut plata contribuțiilor de la angajator la angajat, mărind astfel salariul brut foarte mult. De aceea, în acest moment sunt pensii foarte mari în plată, mai mari decât salariile, și arătând cu degetul spre acele pensii, putem ajunge la concluzia că sunt niște pensii nesimțite.

Însă ceea ce face Guvernul este să se răzbune pe magistrații care sunt în activitate, înjumătățindu-le pensiile. Ceea ce duce la situația în care vom avea o categorie de magistrați care au pensii mai mari decât salariul, pe care nu îi deranjează nimeni, și una de magistrați încă în activitate, care se vor pensiona mult mai târziu, pe la 65 de ani, eventual, și care vor avea pensia la jumătate față de un magistrat pensionat la 48 de ani.

Dacă am fi un pic raționali și am trece de această campanie de ură împotriva magistraților, am constata că orice cetățean care s-ar afla în situația magistraților care încă lucrează ar fi nemulțumit.”, a mai declarat Claudiu Sandu.