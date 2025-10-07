Ministrul Mediului: „E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”

, ministrul Mediului, a făcut afirmații, luni seară, potrivit cărora s-a creat o alianță împotriva ei, deoarece refuză să acorde avize de mediu pentru proiecte în care nu crede.

Ministra a precizat că în cele trei luni de când a preluat conducerea la Mediu și a început să „miște” lucruri, „șmecherii”, așa cum i-a numit, au făcut front comun, deoarece nu sunt obișnuiți „să se întâmple lucruri la Ministerul Mediului”.

Diana Buzoianu: „Eu cred că supăr foarte mult”

Buzoianu a subliniat faptul că este de părere că prezența ei în fruntea Ministerului Mediului îi „supără” pe toți cei cărora nu le ies planurile. Ministra a afirmat că inclusiv în ceea ce privește Romsilva și Apele Române au existat supărări, atunci când ea nu a fost de acord cu „șmecheriile” care se făceau.

„Eu cred că supăr foarte mult! Eu cred supără foarte mult că la Ministerul Mediului se întâmplă lucruri, în momentul de față. Când sunt foarte mulți șmecheri care-și dau mâna și încep să zică: Dom’le, ce rău este la Ministerul Mediului…

Când am început să supărăm un pic și șmecherii din Romsilva, când nu am fost de acord cu șmecheriile care se făceau la Apele Române, când am început să punem întrebări în Delta Dunării: de ce arată planurile de management cum arată… când am început să ne uităm și la cum sunt cheltuiți banii… Am început să întrebăm instituțiile din subordine cum își recuperează creditele… toate lucrurile astea supără”, a declarat Buzoianu la

Ministrul Mediului: „Asta arată că facem ce trebuie”

De asemenea, ministra a afirmat că faptul că există supărări îi dă siguranța că se întâmplă ceea ce trebuie. Diana Buzoianu a declarat că este văzută ca un „inamic”, deoarece a ales să acționeze.

„Ei, și când îi văd pe toți acești oameni că-și dau mâna și urlă toți ”Mediul ne oprește, Mediul ne blochează…” să știți că, într-un fel, asta arată că facem ceea ce trebuie. Pentru că oamenii ăștia au stat tăcuți, tăcuți ani de zile. Nu i-a văzut nimeni. În toate dezastrele care s-au întâmplat în țara asta au stat tăcuți, n-a zis nimeni nimic.

Acum, când în sfârșit se întâmplă niște lucruri, brusc au un inamic comun. E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”, a adăugat ministra.