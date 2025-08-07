Paul Neagu, coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, l-a amenințat pe Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, cu judecata și l-a somat să-și retragă vorbele publice, acuzându-l că l-a defăimat cu declarații fără probe. În replică, Rogobete a spus că pe el îl interesează pacienții, nu orgoliul lui Neagu. Amintim că Paul Neagu după izbucnirea scandalului legat de pacienta transferată în Belgia cu mai multe infecții spitalicești extrem de periculoase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

„Mi-e greu să răspund, vă spun sincer, la o asemenea acuzație care, sigur, n-are niciun fundament juridic, poate doar de imagine din partea dânsului. Rolul meu de ministru e să mă asigur că aceste centre funcționează corespunzător, să protejez pacienții și cadrele medicale de bună credință. Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o așa-zisă închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are.

Inclusiv în notificarea pe care mi-a făcut-o a ținut să sublinieze că am avut un limbaj neadecvat, ceva de genul, în fața unui medic, cadru universiitar. Deci pentru dânsul titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea și coordonarea acelui centru”, a declarat ministrul Sănătății.

„El s-a simțit foarte jignit de faptul că i-am cerut demisia în urma unui scandal revoltător – o pacientă care urlă, în anul 2025, la propriu, de durere și nu primește antalgice, un centru în care au fost găsite de echipa mea, Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control administrative, nerespectarea protocoalelor de igienă, nerespectarea protocoalelor în secția pe care dânsul o coordonează.

Aceste controale au dus la administrative asupra Centrului de Arși, unității sanitare – au fost date amenzi de peste 60.000 de lei din partea Inspecției Sanitare de Stat. Prin Corpul de Control, am verificat dacă au lipsit antalgicele și nu au existat asemenea lipsuri”, a continuat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai declarat că luni a dispus un nou control din partea Direcției de Sănătate Publică. Aceasta va verifica strict aspectele ce țin de autorizarea și funcționarea Centrului de Arși. În paralel se fac și alte anchete, inclusiv una de către Colegiul Medicilor.