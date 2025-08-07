B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)

Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 19:32
Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Paul Neagu, coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, l-a amenințat pe Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, cu judecata și l-a somat să-și retragă vorbele publice, acuzându-l că l-a defăimat cu declarații fără probe. În replică, Rogobete a spus că pe el îl interesează pacienții, nu orgoliul lui Neagu. Amintim că Paul Neagu și-a pierdut funcția după izbucnirea scandalului legat de pacienta transferată în Belgia cu mai multe infecții spitalicești extrem de periculoase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Cuprins

  • Cum răspunde Rogobete acuzațiilor lui Neagu
  • Ce a spus Rogobete despre neregulile găsite la Centrul de Arși de la Floreasca

Cum răspunde Rogobete acuzațiilor lui Neagu

„Mi-e greu să răspund, vă spun sincer, la o asemenea acuzație care, sigur, n-are niciun fundament juridic, poate doar de imagine din partea dânsului. Rolul meu de ministru e să mă asigur că aceste centre funcționează corespunzător, să protejez pacienții și cadrele medicale de bună credință. Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o așa-zisă închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are.

Inclusiv în notificarea pe care mi-a făcut-o a ținut să sublinieze că am avut un limbaj neadecvat, ceva de genul, în fața unui medic, cadru universiitar. Deci pentru dânsul titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea și coordonarea acelui centru”, a declarat ministrul Sănătății.

Ce a spus Rogobete despre neregulile găsite la Centrul de Arși de la Floreasca

„El s-a simțit foarte jignit de faptul că i-am cerut demisia în urma unui scandal revoltător – o pacientă care urlă, în anul 2025, la propriu, de durere și nu primește antalgice, un centru în care au fost găsite de echipa mea, Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control nereguli administrative, nerespectarea protocoalelor de igienă, nerespectarea protocoalelor în secția pe care dânsul o coordonează.

Aceste controale au dus la măsuri administrative asupra Centrului de Arși, unității sanitare – au fost date amenzi de peste 60.000 de lei din partea Inspecției Sanitare de Stat. Prin Corpul de Control, am verificat dacă au lipsit antalgicele și nu au existat asemenea lipsuri”, a continuat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai declarat că luni a dispus un nou control din partea Direcției de Sănătate Publică. Aceasta va verifica strict aspectele ce țin de autorizarea și funcționarea Centrului de Arși. În paralel se fac și alte anchete, inclusiv una de către Colegiul Medicilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Eveniment
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Eveniment
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Eveniment
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Eveniment
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
Eveniment
Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Externe
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Eveniment
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
Eveniment
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Eveniment
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Ultima oră
21:50 - O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
21:33 - Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
21:19 - Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
21:08 - Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
21:08 - Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”
20:58 - Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
20:31 - Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
20:30 - Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
20:23 - Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
20:05 - Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)