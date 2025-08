Investiții PNRR de 20 de milioane de lei la Spitalul din Buftea. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov: „Pentru mine, pentru echipa Consiliului Județean, cât și pentru primarii din localitățile din Ilfov, sănătatea este prioritară” (VIDEO)

Spitalul de Obstetrică Ginecologie din Buftea a beneficiat de o finanțare în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, prin PNRR pentru achiziția de echipamente medicale. Este vorba despre două proiecte implementate în parterneriat cu Consiliul Județean Ilfov, condus de președintele Hubert Thuma.

Președintele Consiliului Județean Ilfov, , a evidențiat importanța pe care o dă sistemului de sănătate, în județul pe care îl conduce. El a precizat că alături de toți primarii localităților ilfovene, dar și de echipa pe care o conducce, a făcut din sănătatea populației o prioritate. Iar acest lucru se observă în spitalele și cabinetele medicale din județ.

„În județul Ilfov, atât pentru mine cât și pentru echipa de la , cât și cu primarii din localitățile din județul , sănătatea este prioritară. Și aș dori să vin aici cu un exemplu clar, un exemplu elocvent și discutăm astăzi, aici, despre Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Buftea.

Este un spital în care atât noi, Consiliul Județean Ilfov, cât și Primăria orașului Buftea, reprezentată prin domnul primar George Pistol, am investit. Și lucrurile se văd cu ochiul liber”, a declarat Hubert Thuma într-un interviu pentru Podcast B1.

Finanțare de 15,3 milioane de lei pentru dotări cu echipamente medicale

În acest context, președintele Consiliului Județean a făcut referire la cele două proiecte PNRR implementate la Spitalul din Buftea. Valoarea totală a acestora ajunge la 20 de milioane de lei.

„Aș dori să vă vorbesc despre două proiecte importante pentru noi, pentru spital, sunt două proiecte finanțate din PNRR, de aproape 20 de milioane de lei. Primul proiect este în valoare de 15,3 milioane de lei și are în vedere dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea. Este un ambulatoriu modern, un ambulatoriu în care au fost cumpărate în jur de 33 de echipamente moderne. Acestea le permit medicilor să pună un diagnostic rapid, lucru care evident, diminuează perioada de așteptare pentru pacienți.

Lucru foarte important pentru că știm cu toții cum este să fii pacient să mergi la medic și să afli cât mai repede rezultatul, ori să te liniștești, ori să afli dacă ai o afecțiune pentru a putea să o tratezi cât mai rapid

Discutăm de nouă ecografe moderne, de un sistem de spart pietre cu laser pentru afecțiuni urologice, de un cabinet ORL care a fost dotat de Consiliul Județean Ilfov în integralitate și de un aparat pentru scanarea ficatului”, a explicat Hubert Thuma.

Finanțare pentru echipamente destinate reducerii riscului de apariție a infecțiilor nosocomiale

Cel de-al doilea proiect la care a făcut referire președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vizat achiziția de echipamente destinate curățeniei și sterilizării spațiilor din spital. Astfel de echipamente sunt necesare pentru a reduce riscurile de infecții intraspitalicești.

„Al doilea proiect din PNRR este un proiect în valoare de 2,5 milioane de euro, extrem de important pentru că încercăm să combatem o problemă cu care se confruntă foarte multe spitale din România. Încercâm să diminuăm, să reducem riscul de infecții în spitale. Pot să vă spun că am cumpărat echipamente moderne de sterilizare și de dezinsecție. Este un sistem modern de curățat aerul și suprafețele, fără chimicale”, a mai detaliat președintele CJ Ilfov.

El a lăudat activitatea managerului Spitalului Buftea. Florentina Rudeanu, precizând că datorită ei, numărul pacienților a crescut.

„Vreau să vă spun că până să ajungă dânsa aici, mulți pacienți veneau în spitalele din Ilfov, dar pentru că nu puteau sta, deoarece nu reușeau să găsească o programare în termeni utili, plecau în București. Lucrul acesta s-a schimbat. Cu ajutorul Primăriei orașului Buftea, cu ajutorul domnului primar Gheorghe Pistol care s-a implicat foarte mult, cu ajutorul Consiliului Județean, doamna manager a reușit să transforme spitalul din Buftea într-un spital modern care vine în întâmpnarea cetățenilor noștri. Spitalul Buftea nu este doar pentru cetățenii din Buftea. Spitalul Buftea deservește aproximativ 100.000 de locuitori, oameni care locuiesc în Dâmbovița, în Giurgiu, plus celelalte localități limitrofe din județul Ilfov”, a mai spus Hunert Thuma.

Cum sunt combătute infecțiile nosocomiale la Spitalul Buftea

Prezentă în studioul Podcast B1, Florentina Rudeanu, managerul Spitalului din Buftea, a dat detalii despre echipamentele achiziționate prin PNRR. Ea a arătat că acestea aduc o contribuție importantă la eficientizarea actului medical și la ridicarea calității acestuia. În acest context,

„În cele două proiecte la care domnul președinte a făcut referire, două proiecte prin unde Consiliul Județean a fost lider de proiect, iar spitalul a fost partener, au fost achiziționate 58 de echipamente, atît pentru partea de dotare a ambulatoriului – parte care s-a dezvoltat și se va dezvolta foarte tare – dar și echipamente pentru reducerea riscului de infecții nozocomiale, Aici lucrurile sunt dramatice dacă nu poți să ții sub control acest lucru…

La Buftea stăm bine în ce privește infecțiile nosocomiale. Avem un procent de 0,2- 0,3% pe an ca și infecții nosocomiale. Sunt infecții nosocomiale care nu vin din spital ci se dezvoltă în spital imediat după ce pacientul s-a internat, probabil, la cei care vin de la alte spitale, care ajung să ia multe antibiotice, pacienții care stau foarte mult internați, care sunt foarte bolnavi. În rest nu avem astfel de probele…

Este o provocare (combaterea infecțiilor intraspitalicești – n. red.) Trebuie să ai un control efectiv asupra tuturor cazurilor care îți intră, mai cu seamă, în secțiile chirurgicale și, mai cu seamă, în secțiile ATI. Mare grijă la partea de consum de antibiotice și toate protocoalele care trebuie respectate de la momentul internării la momenul externării. Avem un compartiment de prevenire a infecțiilor nosocomiale, cu un medic epidemiolog. De puțin timp, de câteva luni, avem și medic infecționist. Stăm bine pe partea aceasta”, a arătat Florentina Rudeanu.

Importanța echipamentelor achiziționate pentru Spitalul Buftea

Managerul Spitalului din Buftea a arătat de ce sunt importante echipamentele achiziționate. Ea a arătat că acestea aduc un beneficiu important la nivelul întregului lanț medical, de la diagnosticarea, la tratarea și la monitorizarea pacientului.

„Aceste echipamente aduc un beneficiu concret. Ele au venit de câteva luni, în spital. Aduc un beneficiu concret la nivelul întregului lanț care înseamnă diagnosticare – tratament – monitorizare a pacientului. Sunt echipamente ultraperformante care reduc mult timpii de așteptare, timpul de diagnostic, care îți permit să ai un tratament mult mai rapid, care scurtează această listă de așteptare, care îți permit ție, ca echipă medicală să vezi simultan mai mulți pacienți.

Putem da exemplu cele nouă ecografe care au venit pentru partea de cabinete pe lângă cele alte câteva pe care le aveam. La momentul acesta fiecare specialitate care are competență în ecografie dispune de câte un ecograf. Asta înseamnă că medicul nu mai stă să aștepte colegul să termine o ecografie, ci poate să-și facă propria investigație în cabinet. Sunt lucruri extraordinare care au adus un plus, un mare plus, spitalului nostru, ceea ce se transformă în pacienți cu adresabilitate crescută, în siguranță, dar și pacienți mulțumiți”, a mai spus Florentina Rudeanu.

Managerul Spitalului Buftea a arătat că atragerea finanțării și implementarea celor două proiecte a fost rezultatul unei munci de echipă.

„Este o muncă consistentă. Referitor la cele două proiecte, liderul a fost Consiliul Județean, iar fiecare dintre cele două instituții a avut o echipă de implementare a proiectului. S-a lucrat extraordinar de bine”, a concluzionat managerul spitalului Buftea.