Acasa » Politică » Ministrul Economiei a reclamat la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM. Ce a descoperit Radu Miruță: „Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar…" (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 22:57
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook
Cuprins
  1. De ce a reclamat Miruță la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM
  2. PSD, în tot și-n toate

Radu Miruţă (USR), ministrul Economiei, a anunțat că a sesizat DNA și AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice) cu privire la modul de numire a conducerii ROMARM. AMEPIP ar trebui să decidă dacă procedura de numire va fi reluată sau nu. Problema este că instituția se subordonează Secretariatului General al Guvernului, condus de Radu Oprea (PSD), iar cel selectat la conducerea ROMARM e un apropiat al aceluiași Radu Oprea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

De ce a reclamat Miruță la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM

„În urma selecției care s-a derulat pentru directorul ROMARM, selecție care a început pe mandatul foștilor miniștri, am primit o serie de sesizări. Văzând că sunt multe, am început să-mi pun problema c-o fi ceva acolo. Am trimis Corpul de Control. Este extraordinar de important ca aceste contracte pe care le negociem în avantajul României… nu e în regulă ca noi să negociem astfel de detalii în interesul României, apoi astfel de contracte să se deruleze prin scăparea printre degete a banilor.

ROMARM e o companie extrem de importantă pentru statul român, iar la ROMARM am văzut calapodul ăsta clasic în statul român, în care un superior își numește în comisie niște inferiori, care apoi îl declară dintre toți Făt-Frumos și câștigător al selecției pe superior. Acel superior nici nu poate face dovada că a îndeplinit condițiile pentru depunerea candidaturii”, a declarat ministrul Economiei.

PSD, în tot și-n toate

„Având în vedere lucrurile astea extrem de clar dovedite în documentele pe care le-am primit, am trimis către DNA și către AMEPIP pentru că cele două entități sunt în măsură să decidă reluarea selecției pentru această companie.

Acum, ce să vedeți? Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar a ajuns ca Făt-Frumos să fie fostul șef de cabinet al ministrului PSD Radu Oprea, iar cei de la AMEPIP, care ar trebui să ia o decizie privind reluarea acestei proceduri, sunt cei în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, unde șeful e dl Radu Oprea”, a mai afirmat ministrul Radu Miruță, pentru B1 TV.

