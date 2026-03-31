Acasa » Politică » Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume

Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 09:08
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume
  1. Radu Miruţă, critici pentru PSD
  2. Miruță: Nu poţi să ajungi din mijlocul oceanului la mal fără să te uzi

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, s-a arătat extrem de deranjat de faptul că în actualul context internațional tot mai complicat, România e ținută captivă de mofturile PSD, care ba iese de la guvernare, ba rămâne la guvernare. „Mai e o bucată de Românie care nu e în interiorul PSD”, a punctat Miruță.

Radu Miruţă, critici pentru PSD

„Nu-mi permit să-i dau sfaturi dlui preşedinte Grindeanu despre cum să conducă PSD, dar nici dumnealui nu poate să pretindă că se manifestă la guvernare ca şi cum singurele probleme din România ar fi cele din interiorul PSD. Că mai e o bucată de Românie care nu e în interiorul PSD și care are aşteptări de la coaliţie să livreze în condiţiile date.

Lumea vorbeşte de încărcături nucleare, de creşterea accelerată a preţului petrolului, de noi alianţe, poate la nivel mondial, şi România pare ruptă de lume dacă singurele discuţii sunt despre ieşirea sau neieşirea PSD de la guvernare”, a declarat Radu Miruţă, la Euronews România.

Miruță: Nu poţi să ajungi din mijlocul oceanului la mal fără să te uzi

Acesta a precizat apoi că, dincolo de scandalul pe care-l fac PSD-iștii de ochii lumii în spațiul public, în ședințele coaliției votează măsurile cot la cot cu celelalte partide.

Ministrul USR a mai afirmat că măsurile luate de Guvernul Bolojan încep să producă efecte, căci deficitul bugetar a scăzut, dar acest efort trebuie să continue și „nu poţi să ajungi din mijlocul oceanului la mal fără să te uzi”.

