B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu continuă turneul național pentru debarcarea lui Bolojan. Guvernul actual, desființat de șeful PSD (VIDEO)

Adrian A
30 mart. 2026, 13:24
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Grindeanu, discurs anti-Bolojan
  2. Moțiunea de cenzură, în analiza PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns în Bacău, în turneul său pantru debarcarea lui Ilie Bolojan. Șeful PSD continuă să spună că partidul analizează trei scenarii privind viitorul participării la guvernare, inclusiv varianta trecerii în opoziție, decizia finală urmând să fie luată în urma unui vot intern programat pentru 20 aprilie. Dar decizia finală e ca și luată: fără Bolojan.

Grindeanu, discurs anti-Bolojan

Sorin Grindeanu dă de înțeles că nu mai e nicio cale de întors, iar coaliția nu mai poate funcționa așa cum e acum. Șeful PSD a anunțat că discuțiile din partid au ajuns într-un punct avansat și că actuala formulă de guvernare nu mai este susținută în forma actuală de majoritatea membrilor partidului.

„Azi am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este cel de a rămâne așa cum suntem acum. Al doilea, care comportă și alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliție, dar să existe o reconfigurare. Și al treilea este trecerea în opoziție. Nu există alte variante.

Suntem la a patra regională. Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeași formă.

Vedem cu toții că mergem într-o direcție greșită. Ne uităm pe indicatorii macroeconomici și vedem că lucrurile nu sunt bune. Vedem că avem o inflație de aproape 10%. Vedem că avem 55.000 de oameni care au fost disponibilizați din sectorul privat în ultimele șase-șapte luni. Vedem că producția industrială a României a scăzut de la o lună la alta cu 16%. Vedem că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%.” a declarat Sorin Grindeanu.

Moțiunea de cenzură, în analiza PSD

Sorin Grindeanu nu exclude nici soluția unei moțiuni de cenzură. De altfel, PSD are și un precedent în astfel de acțiuni. Chiar Grindeanu a fost demis din funcția de premier în urma unei moţiunii de cenzură depusă de PSD, partid condus la acea vreme de Liviu Dragnea.

„Nu vreau să anticipez aceste lucruri. Avem un vot în 20 aprilie, pe care îl vor executa aproape 5.000 de colegi. Vom întreba, așa cum am întrebat în iunie, când am hotărât să intrăm în această coaliție, și vom vedea care va fi rezultatul.

După votul din 20 aprilie, odată cu rezultatul respectiv, vom veni și vom discuta la modul deschis toate scenariile în care putem intra. Responsabil, direct, transparent, fără niciun fel de nuanțe. 

Noi trebuie să guvernăm pentru români și pentru ca românii să trăiască mai bine, nu din perspectiva interesului de partid. Poate că interesul de partid al PSD-ului ar fi fost anul trecut să intrăm în opoziție, dar am ales să fim responsabili și să fim parteneri de bună credință într-o coaliție.

Nu mergem în direcția corectă. Și asta nu o spune Sorin Grindeanu, ci 80% dintre români spun că direcția în care mergem nu e cea bună. Iar noi avem datoria să încercăm să schimbăm această direcție.”, a mai afirmat liderul PSD.

Tags:
Ultima oră
14:36 - Abuzuri în lanț la Petroșani. Monica Iacob-Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi
14:32 - Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
14:24 - Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
14:21 - Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
14:21 - Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
13:57 - Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
13:50 - Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
13:38 - O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
13:22 - Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane
13:21 - „Suveranist” prins cu minciuna. CNA spune că Mihail Neamțu se victimizează degeaba: „Respingem categoric afirmațiile sale false” (FOTO)