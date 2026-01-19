B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ce schimbări face Ciprian Ciucu în Capitală: ,,Trebuie să facem investiţii”

Ce schimbări face Ciprian Ciucu în Capitală: ,,Trebuie să facem investiţii”

Flavia Codreanu
19 ian. 2026, 22:13
Ce schimbări face Ciprian Ciucu în Capitală: ,,Trebuie să facem investiţii”
Sursă foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. De ce sunt importante aceste modernizări
  2. Cum influențează modernizare traficul din București
  3. Câți bani sunt necesari pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat luni că dorește ca modernizarea rețelei de apă și canalizare să fie realizată înaintea reabilitării șinelor de tramvai. Edilul a subliniat că această variantă este esențială pentru a evita săpăturile și risipa de bani publici în anii următori.

De ce sunt importante aceste modernizări

Ciprian Ciucu a explicat că nu este suficient să fie reabilitate liniile de tramvai fără să se intervină asupra conductelor care le intersectează. Primarul susține că modernizarea trebuie să aibă loc prima, pentru a preveni posibilele avariei care ar necesita spargerea drumurilor noi construite. În acest sens, edilul a purtat discuții cu conducerea Apa Nova pentru prioritizarea situație.

Cum influențează modernizare traficul din București

Edilul a avertizat că aceste șantiere vor genera un disconfort semnificativ pentru bucureșteni, deoarece se va lucra în mai multe puncte dintr-odată pentru a eficientiza timpul de execuție. Din cauza acestor intervenții, transportul în comun va fi afectat, iar STB va trebui să înlocuiască temporar tramvaiele cu autobuze pe traseele vizate, aspect ce va fi detaliat într-o ședință specială programată pentru săptămâna viitoare. Totuși, primarul Ciprian Ciucu consideră că modernizarea rețelei de apă și canalizare și a liniilor de tramvai nu poate fi amânată sub nicio formă, pentru a nu pierde fondurile europene deja obținute prin contracte stricte. Acesta și-a asumat public responsabilitatea de a monitoriza șantierele, astfel încât lucrările să fie finalizate la timp și să nu blocheze orașul mai mult decât este strict necesar.

Câți bani sunt necesari pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare

Capitala a primit de la UE fonduri importante, având deja finanțați 265 milioane de euro pentru liniile de tramvai și 76,5 milioane de euro pentru transporturi noi.  De asemenea, Ciprian Ciucu a discutat cu Banca Europeană de Investiții pentru a asigura o cofinanțare în valoare de 170 de milioane de euro necesare realizării proiectelor. Toate aceste lucrări, incluzând și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, trebuiesc finalizate până în anul 2029, altfel banii vor trebui restituiți, potrivit digi24

