Victor Ponta critică dur absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Avem cea mai slabă echipă de politică externă după 1990". Cum a ajuns să îl laude pe Băsescu (VIDEO)

Victor Ponta critică dur absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Avem cea mai slabă echipă de politică externă după 1990”. Cum a ajuns să îl laude pe Băsescu (VIDEO)

Ana Maria
19 ian. 2026, 20:58
Victor Ponta critică dur absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Avem cea mai slabă echipă de politică externă după 1990”. Cum a ajuns să îl laude pe Băsescu (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Victor Ponta a criticat absența lui Nicușor Dan de la Davos. Fostul premier a afirmat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV, că, în actualul context internațional complicat, România ar fi avut toate motivele să fie reprezentată la Forumul Economic Mondial de la Davos de către președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, evenimentul nu este despre imagine sau expunere publică, ci despre negocieri discrete și extrem de bine pregătite.

Victor Ponta a criticat absența lui Nicușor Dan de la Davos. Ce rol are, în realitate, Forumul Economic Mondial

Victor Ponta a explicat că Davos nu este un loc pentru declarații spectaculoase sau fotografii, ci un spațiu restrâns, unde deciziile se iau rapid, în întâlniri scurte, pregătite în detaliu de echipe specializate.

„Eu aș fi mers la Davos, recunosc. Acum nu știu, poate dă prost, parte, par, așa… dar am mai fost la Davos și da, e un loc în care e bine să fii. Lumea zice, mă, ce-i Davos-ul ăsta? Este locul în care oamenii politici și reprezentanții marilor companii, finanțe + ONG-uri, la nivel mondial vorbesc, se întâlnesc în mod informal.
Foarte puțini oameni politici, probabil că Trump, în discursul lui, vor da niște mesaje publice, dar, de fapt, 99% din Davos e un cerc închis, că n-ai acces foarte ușor, în care te întâlnești la cafea cu CEO-ul de la compania X, cu premierul de la țara Y, dar nu te întâlnești să-ți faci poze.”, a spus Ponta.

De ce o critică Ponta pe ministra de Externe

Fostul premier a avut un mesaj extrem de critic la adresa modului în care oficialii români se raportează la acest tip de evenimente internaționale, făcând referire directă la ministra de Externe, Oana Țoiu.

Am văzut că doamna Țoiu a noastră e fericită, își face selfie-uri de la Davos. Tocmai la Davos nu-ți faci poze. La Davos rezolvi în 10 minute, vii pregătit.”, a mai spus Ponta.

Cum se iau deciziile importante la Davos

Victor Ponta a explicat că liderii care participă la Forumul Economic Mondial sunt susținuți de echipe speciale de consilieri, numite „Sherpa”, care pregătesc din timp fiecare întâlnire.

„Cei care merg la Davos au o echipă care se numește Sherpa, ca șerpașii din Nepal. Adică cei care merg înainte și stabilesc: consilierul președintelui României cu consilierul CEO-ului de la Exxon, stabilesc înainte. Băi, șefii noștri se văd la 9 și 10 la cafea, au 10 minute, nu au mai mult de 10 minute, stabilim, voi faceți aia, eu fac aia. Gata, am strâns mâna, am plecat.”, a precizat fostul premier.

Victor Ponta a criticat absența lui Nicușor Dan de la Davos. De ce consideră Ponta că România are cea mai slabă echipă pe externe

În opinia fostului premier, România traversează una dintre cele mai dificile perioade de politică externă de după 1990, fără a avea însă oameni pregătiți să gestioneze crizele.

„E un loc în care ar trebui să fii, dar în care dacă n-ai nimic de vorbit și n-ai o echipă care să-ți pregătească întâlnirile, mai bine nu te duci. Sigur, mă întreb care erau crizele pe care le-a rezolvat președintele azi și mâine în România, dar probabil că… Nu are oameni. Cine să-i stabilească? Iertați-mă! Domnul Miruță, doamna Țoiu, cine să-i stabilească aceste întâlniri? Trebuie să ai o echipă de consilieri, care știu și se pricep. O să vă spun o chestie de la început, că am vorbit înainte de emisiune și… ”, a mai continuat Victor Ponta.

Cum compară Ponta actuala conducere cu fostele administrații

Victor Ponta a făcut o comparație dură între actuala conducere și administrațiile anterioare, amintind inclusiv de Traian Băsescu și de deciziile strategice luate după 1990.

Noi suntem într-o situație foarte grea, foarte complicată. Nu-i ceva simplu, business as usual. Până în 1989, România știa, domne’, noi suntem cu URSS-ul, cu estul, cu socialiștii.

După ‘90, culmea, că toți ăștia de acum îl înjură. Dar Iliescu, în 1995, cred că a fost întâlnirea de la Snagov, a stabilit: băi, România merge spre vest, spre America, spre Europa. E prima dată când, spre surpriza tuturor, mama și tata, adică America și Europa, se ceartă. Foarte grea situația.”, a mai adăugat fostul prim-ministru.

Ce spune despre poziționarea României între SUA și Europa

Fostul premier a subliniat că alte state au fost mult mai clare în poziționarea lor geopolitică, oferind exemple precum Polonia, Italia sau Ungaria.

Nu știu dacă alte țări au un răspuns bun. Ungaria, așa cum era de așteptat, a ieșit din prima că ține cu America. Eu mă uit la polonezi, mă uit la italieni, că de ei îmi place, recunosc, și i-am văzut foarte atenți. Polonezii merg la G20, i-a chemat Trump. Giorgia Meloni are o relație specială, dar, în același timp, și cu Ursula von der Leyen. Am văzut-o ce a zis. A zis, sunt multe lucruri, dar pe de altă parte, a zis ceva ce mie mi-a plăcut. A zis, ce vreți, să atacăm McDonald’s-urile din Italia? Hai să fim realiști, adică intrăm în război cu America? Sunteți normali la cap? Cam așa ceva a zis în italiană.

Noi, în aceste momente foarte dificile, cele mai grele alegeri de politică externă după 1990, avem cea mai slabă echipă, că aici nu-i vorba doar de președinte. Bun, nu știu, dacă era Băsescu, na, ați trăit-o și pe asta, să-l laud eu pe Băsescu. Băsescu ne chema pe toți și zicea, bă, e nasoală treaba, uite ce facem, A, B, C, D, hai, treceți la treabă.

Domnul Iohannis, știți că 10 ani a urmărit cu atenție și preocupare, în ultimii ani chiar a urmărit cu atenție și preocupare de prin țări africane și latino-americane.

Domnul Nicușor Dan ne-a anunțat, 1 – că e preocupat. Păi preocupați suntem noi, nu el. Și 2 – că le-a zis să se împace. Cam așa ceva. A fost cam balanța, nu? Băi, băieți, ia potoliți-vă. Nu știu acum dacă domnul Trump și cu Danemarca s-au împăcat că le-a zis Nicușor. Mă rog, eu vorbesc de postarea aia pe X. Dumneavoastră ați înțeles noi cu cine suntem? De data asta nu merge. E greu. E greu”, a încheiat Ponta.

