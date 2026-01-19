B1 Inregistrari!
Șef tehnocrat la Apele Române. Doru Dragoş Cazan își intră în pâine din 20 ianuarie

Adrian Teampău
19 ian. 2026, 17:38
Doru Dragoș Cazan Sursa foto. Facebook
Cuprins
  1. Șef tehnocrat la Apele Române
  2. Cine este noul director al ANAR

Șef tehnocrat la Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR). Doru Dragoș Cazan este considerat un specialist în domeniul gospodăririi apelor și al managementului riscului la inundaţii, având o experiență de 30 de ani.

Doru Dragoş Cazan a fost numit în funcţia de director general al ANAR și își va începe mandatul de marți, 20 ianuarie. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a optat pentru un șef tehnocrat, în contextul marilor scandaluri de lunile trecute care au zguduit instituția. Informația a fost confirmată oficial de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă.

„Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecţie deschisă şi să o ducem până la capăt în deplină transparenţă”, a transmis Diana Buzoianu, conform comunicatului.

Potrivit sursei citate, la procedura de selecție s-a prezentat un număr mai mare de candidați. Acest lucru indică, potrivit ministrului, „un interes real pentru reformarea și profesionalizarea acestei instituții.

„Numărul mare de candidaţi şi calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea şi profesionalizarea acestei instituţii. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informaţiilor relevante cu privire la candidaţii care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experienţă solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât şi reforma de care ANAR are nevoie”, a mai transmis Buzoianu.

Cine este noul director al ANAR

Doru Dragoș Cazan s-a mai aflat la conducerea ANAR, ca director general, în 2015. Noul șef tehnocrat al ANAR este absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Mai deține un titlu de doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică și deţine un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA). Totodată, a beneficiat de mai multe cursuri şi stagii de pregătire în Franţa şi Germania.

Cazan are o carieră în domeniul hidrologic de peste trei decenii. El este specializat în gospodărirea apelor, managementul riscului la inundaţii şi coordonarea investiţiilor publice în infrastructura hidrologică. A reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale şi internaţionale privind calitatea apelor şi managementul Dunării. A contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel naţional.

Din 2021, a ocupat funcția de director tehnic în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). De asemenea, anterior, a fost şef al Serviciului Managementul Riscului la Inundaţii şi Secetă la INHGA.

Între 2012 și 2020, a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR. În această funcție, a fost responsabil cu monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor. De asemenea, a coordonat procedura de emitere a avizelor şi autorizaţiilor şi implementarea Directivei Cadru Apă.

